宏志閣77.8%業主確認出售意向 地產界：若立法收剩餘業權 市價低目前收購價30%

政府今日公布已接獲77.8%宏福苑H座宏志閣的業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向。現時適用於宏福苑A至G座的長遠居住安排方案，會正式開放予宏志閣。前測量師學會主席林家輝接受《星島頭條》電話訪問時表示，若居民最終拒絕搬遷而選擇遷回原址，將面臨多重考驗，首先在結構安全方面，雖然部分樓層未被火勢直接蔓延，但由於救火時曾持續射水降溫兩至三日被波及，加上該大廈事發時正進行大維修，外牆僅有約三分之一鋪設了新磚，其餘超過一半的舊外牆已被拆除；在缺乏外牆保護的情況下，強烈的水力將直接影響內部石屎及鋼根。

林家輝又指，業主必須聘請專家進行結構檢查，以確保鋼鐵未因浸水而生鏽，否則鋼鐵生鏽膨脹後會壓碎石屎，後果將非常嚴重。此外，尚未完成的大維修工程亦必須繼續進行，這均涉及大筆額外開支。

其次在工程與運作層面，林家輝解釋，該大廈在建造之初與其餘七座大廈屬於一個整體，不論是供水、污水排放、電力供應、消防通道以至大廈公契（DMC）的考慮，皆是以整體進行規劃。如今其餘七座大廈已不存在，僅餘一座大廈獨立存在，業主必須重新聘請專家進行全面檢查，評估現有設施是否能獨立運作，並研究相應的工程改動，這同樣需要耗費資金。

最後在法律層面，由於原本的大廈公契牽涉其餘七座大廈的業主，現時餘下的業主若要將公契「斬斷」並進行更改，必須尋求其餘相關人士的同意，法律程序繁複，需要耗時處理並支付相關法律費用。他總結指，居民遷回原址的決定絕非「直接搬回去居住」般簡單，業主在作出決定前，必須深思熟慮。

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黃浩明：若立法收剩餘業權 市場價低目前收購價30%

對於財政司副司長黃偉綸指，可能明年立法收購剩下宏福苑業權，地產及建造界立法會議員黃浩明指，這是「大家都唔想面對的事實」，立法是無選擇之下的選擇」。他認為從金錢上考慮，政府現時提出的收購價是市場價值加30%，業主絕對值得考慮。他明白且尊重有業主因個人或者其他感情因素而不想接受，但假如需要立法收購剩下業權，雖目前不確定實際收購價，但一般來說會用市場價值收購，而市場價值會比現時收購價低至少30%。

汪敦敬：現收購價屬合理 覆蓋大部分居屋樓價

祥益地產總裁汪敦敬表示，若從安居角度審視，現行的收購價屬「合理且合乎市場情況」，足以讓居民重新安居。除了大埔區，居民亦可選擇在大埔以外的地區，金額可覆蓋大部分居屋樓價，甚至補少許差價可入手私樓。

他提到，以他經營的屯門、天水圍區為例，區內有不少未補地價的居屋呎價約7000至8000元，居民用收購價可購入一、二線或鄰近地鐵站的單位；若在「居二市場」（未補地價），屯門龍門居、天水圍天盛苑呎價為7000多元，屯門富健花園、天水圍天頌苑呎價為6000多元；而自由市場（已補地價），屯門新圍苑呎價為7000多元，屯門龍門居、天水圍天頌苑呎價為8000多元，屯門景新臺、天水圍天盛苑呎價為9000多元。

有居民憂樓宇結構受影響

已交回「接受收購建議信件」的宏志閣居民蔡先生在接受《星島頭條》電話訪問時表示，現時屋苑其餘七座樓宇的狀況猶如廢墟，雖然他所居住的宏志閣未有遭受直接波及，但他擔憂樓宇結構或已受到輕微影響。除了安全隱患外，現實的經濟考量亦是促使他交表的重要原因。他指若選擇留下，宏志閣將變相成為單幢樓宇，將來若要重新整理及維修，相關費用恐會是「天文數字」。此外，這場意外亦為他留下了心理陰影，他表示每次行經肇事現場，腦海便浮現當日的畫面，心裡感到極不舒服，因此認為與其繼續留在原址，倒不如搬到其他地方重新生活。

在搬遷安置的選擇上，蔡先生透露心目中的首選為啟德及九龍灣的單位。他解釋，選擇九龍灣主要是因為該處最快能於今年內入伙，解決燃眉之急；而啟德項目則交通方便。更重要的是，他聽聞伊利沙伯醫院未來將會搬遷至啟德區，對於年紀漸長的他而言，日後的醫療配套是他極為看重的因素，因此啟德的發展規劃相當符合其養老需求。