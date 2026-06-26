堅尼地城擬建離岸板道 海濱委員會主席：設計不能人為、造作 須保留舊區生活氣息

海濱事務委員會昨日（25日）開會討論堅尼地城新海旁擬建離岸板道項目。海濱事務委員會主席何文堯今日（26日）接受電台節目訪問時表示，堅尼地城新海旁最吸引之處在於其獨特的社區味道，委員會對工程的設計要求極高，期望新板道能保留生活氣息，避免出現過於「人為」或「造作」的設計。委員會亦期望項目能在兩年內完成一連串法律程序，並預計於2031年落成供市民使用。

何文堯：初步設計缺乏生活氣息

何文堯指，新海旁之所以成為受歡迎的打卡位，全因民居、街道、途人、海景與日落自然交織，形成獨特的社區景象。針對昨日會議上展示的初步設計圖，有委員批評與周邊環境格格不入。何文堯認同該設計過於初步，純粹從設計者角度出發而缺乏生活氣息。他強調，堅尼地城作為舊社區，區內的街道與樓宇充滿歲月痕跡，離岸板道的設計必須將居民的日常生活現況考量在內，施工期間亦要極度小心，避免破壞原有的打卡景觀。

建板道是解決交通安全問題

自該處在內地社交平台「小紅書」爆紅後，大批遊客經常衝出作為上環出中環主要幹道的道路拍照，引發交通安全問題。何文堯坦言，過去一直未有妥善解決方法，但隨着《2025年保護海港（修訂）條例》生效，當局可利用小型填海規範構思解決方案。他強調，社會目前過分聚焦於打卡，但建設板道真正應該關注的重點是「安全問題」，在減低潛在危險的同時，委員會亦期望將維港海濱行人通道連貫起來，打造如同東岸板道般供市民放鬆、「發吽哣」的休憩空間，前提是絕對不能破壞原有特色。

古蹟海堤保育成施工難題

談及施工挑戰，何文堯指有三大難題：首先是天氣及海浪，該處海平線較高且風浪大，即使懸掛一號風球亦會有海水湧上岸，在極端天氣下具一定危險性；其次，施工期間架設的水馬有機會阻擋海景視線，他希望在施工期間及完結後均能保留打卡景色；而最大掣肘在於該處擁有超過80年至100年歷史的海堤，他透露古物古蹟辦事處將對海堤「評一個相當高嘅評級」，因此工程絕不能破壞古蹟原貌，並需在設計中融入保育元素。

何文堯期望，項目能在兩年內完成一連串法律程序，並預計於2031年落成供市民使用。委員會將與政府繼續秉持「先駁通、再優化」的理念，在現時各方面已駁通的基礎上深度優化，以最高要求及最優質物料，設計出完美融入周邊環境的離岸板道。

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