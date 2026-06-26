Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

堅尼地城擬建離岸板道 海濱委員會主席：設計不能人為、造作 須保留舊區生活氣息

社會
更新時間：16:26 2026-06-26 HKT
發佈時間：16:26 2026-06-26 HKT

海濱事務委員會昨日（25日）開會討論堅尼地城新海旁擬建離岸板道項目。海濱事務委員會主席何文堯今日（26日）接受電台節目訪問時表示，堅尼地城新海旁最吸引之處在於其獨特的社區味道，委員會對工程的設計要求極高，期望新板道能保留生活氣息，避免出現過於「人為」或「造作」的設計。委員會亦期望項目能在兩年內完成一連串法律程序，並預計於2031年落成供市民使用。

何文堯：初步設計缺乏生活氣息

何文堯指，新海旁之所以成為受歡迎的打卡位，全因民居、街道、途人、海景與日落自然交織，形成獨特的社區景象。針對昨日會議上展示的初步設計圖，有委員批評與周邊環境格格不入。何文堯認同該設計過於初步，純粹從設計者角度出發而缺乏生活氣息。他強調，堅尼地城作為舊社區，區內的街道與樓宇充滿歲月痕跡，離岸板道的設計必須將居民的日常生活現況考量在內，施工期間亦要極度小心，避免破壞原有的打卡景觀。

建板道是解決交通安全問題

自該處在內地社交平台「小紅書」爆紅後，大批遊客經常衝出作為上環出中環主要幹道的道路拍照，引發交通安全問題。何文堯坦言，過去一直未有妥善解決方法，但隨着《2025年保護海港（修訂）條例》生效，當局可利用小型填海規範構思解決方案。他強調，社會目前過分聚焦於打卡，但建設板道真正應該關注的重點是「安全問題」，在減低潛在危險的同時，委員會亦期望將維港海濱行人通道連貫起來，打造如同東岸板道般供市民放鬆、「發吽哣」的休憩空間，前提是絕對不能破壞原有特色。

古蹟海堤保育成施工難題

談及施工挑戰，何文堯指有三大難題：首先是天氣及海浪，該處海平線較高且風浪大，即使懸掛一號風球亦會有海水湧上岸，在極端天氣下具一定危險性；其次，施工期間架設的水馬有機會阻擋海景視線，他希望在施工期間及完結後均能保留打卡景色；而最大掣肘在於該處擁有超過80年至100年歷史的海堤，他透露古物古蹟辦事處將對海堤「評一個相當高嘅評級」，因此工程絕不能破壞古蹟原貌，並需在設計中融入保育元素。

何文堯期望，項目能在兩年內完成一連串法律程序，並預計於2031年落成供市民使用。委員會將與政府繼續秉持「先駁通、再優化」的理念，在現時各方面已駁通的基礎上深度優化，以最高要求及最優質物料，設計出完美融入周邊環境的離岸板道。

相關新聞：

堅尼地城海旁擬建板道 近距賞逾百年歷史海堤

堅彌地城海旁建行人板道 填海0.25公頃料2031年完工 為海港條例修訂後首項目

最Hit
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅電拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突發
3小時前
00:59
九龍灣運動場65歲男管工被鋪瀝青工程車輾過壓車底 當場傷重不治
突發
7小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
6小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
19小時前
收工注意︱天文台：強雷雨區逐漸東移 料未來兩三小時影響珠江口一帶
社會
4分鐘前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食｜Juicy叮
新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
20小時前
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
慈雲山兩蜥蜴「比武」嚇煞途人 愛協擒獲
突發
4小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
18小時前