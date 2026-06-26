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律政司第四屆法治教育培訓計劃開鑼 120名新學員參與 林定國冀將正確法治觀代代相傳

社會
更新時間：16:10 2026-06-26 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-26 HKT

律政司主辦的第四屆「法治教育領袖培訓計劃」基礎課程今日（26日）展開，為期兩天，吸引約120名來自青年委員會、獅子會及扶輪社等不同界別的新學員參與。律政司司長林定國表示，法治社會需要市民「共建」與「傳承」，期望透過培訓計劃培育更多法治教育領袖，將正確的法治觀念代代相傳。

獅子會及扶輪社成員首參與

為期兩天的「法治教育領袖培訓計劃」第四屆基礎課程於6月26日開鑼。該計劃自四年前推出以來，已完成三屆基礎課程、兩屆進階課程及一屆拓展課程，累計約380名學員參與。本屆課程共吸引約120名新學員，其背景相當多元，當中包括約70名來自十八區青年委員會（如發展及公民教育委員會及社區建設委員會）的成員、約30名來自國際獅子會中國港澳303區的代表，以及約20多名來自香港扶輪社的成員。

這也是計劃首次迎來獅子會及扶輪社的成員參與。學員廣泛分布於各行各業，包括金融、體育、資訊科技、教育、醫護及社工等，亦有部分學員從事法律相關工作。課程首日由律政司司長林定國及立法會議員梁美芬率先擔任講者，次日則由大律師何淑瑛、律師陳浣恩、律政司副司長張國鈞以及瑪姬接力分享。

15名法治大使帶領討論

林定國指出，法治社會的建設與維護並非僅屬法庭或法律界人士的責任，而是需要全體市民共同參與。他強調，「共建」與「傳承」是維護法治的兩大關鍵。為此，必須向市民及年輕一代傳授與香港相關的基本法治觀念。培訓計劃正是兩者之間的橋樑，學員透過學習關鍵議題，並在完成課程後轉化為教育者，向公眾推廣法治知識。

此外，律政司於數月前委任了首批約40名完成三個階段課程的學員為「法治教育大使」，負責籌劃及組織社區法治教育活動。在6月26日的課程中，約15名「法治教育大使」亦到場擔任小組組長，帶領新學員展開小組討論。林定國衷心期望，本屆新學員能順利完成三個階段的課程，正式成為新一代的法治教育領袖。

圖片來源：林定國fb

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