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中電港燈推電費補助及燃料費回扣 8至10月每度電補8仙 料五成住宅用戶受惠

社會
更新時間：15:29 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:29 2026-06-26 HKT

受中東局勢影響，港燈與中電宣布於今年8月至10月，連續三個月推出特別電費補助及回扣。中電將向每期用電900度或以下客戶提供每度8仙回扣；港燈則為每月用電450度或以下的住宅客戶提供每度電8仙補助。兩計劃均由各自基金全數資助，預計約五成住宅用戶受惠。

中電：每月用電量900度以下

中電表示，因應中東局勢緊張影響全球能源成本，宣布將於今年8月至10月，推出為期三個月的「燃料費特別回扣」。計劃將從中電社區節能基金撥出約8,000萬至9,000萬港元，向每期用電量900度或以下的住宅客戶提供每度電8港仙回扣，預計約五成住宅用戶可受惠。中電指，若以一個家庭每月平均用電量450度計算，合資格客戶在回扣期內預計可獲得超過100港元的特別回扣。

7月淨電價較1月升2.9%

今年7月，中電平均淨電價為每度電144.7港仙，較1月份上漲2.9%。而7月份的燃料調整費則為每度電43.5港仙，較6月份上調0.9港仙，預期燃料調整費的升幅仍將維持一段時間。

中電宣布，7月份的燃料調整費則為每度電43.5港仙，較6月份上調0.9港仙。
中電宣布，7月份的燃料調整費則為每度電43.5港仙，較6月份上調0.9港仙。

港燈：每月用電量450度或以下

港燈稱，受中東衝突推高國際燃料價格影響，本港每月燃料調整費正面臨顯著的上調壓力。港燈宣布，將於今年8月至10月期間，連續三個月推出「特別電費補助」，補助對象為每月用電量450度或以下的住宅客戶，補助金額為每月每度電8仙。

計劃將由港燈「智惜用電關懷基金」全數撥款資助，預計約佔港燈住宅客戶總數的一半，即約五成用戶將會受惠。

港燈7月份燃料調整費為每度電41.9仙，較6月的31.3仙上調10.6仙，加幅為33.9%。

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