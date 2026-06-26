醫委會改革｜擴展覆核及上訴機制 當局：僅適用於修例後個案

目前機制下，醫委會作出的裁決中，只有被告醫生可提出上訴，而申訴人若不滿結果就只能提出司法覆核。醫衞局今日（26日）正式公布醫委會改革方案，其中包括擴展覆核及上訴渠道，讓申訴人及被控醫生均可就醫務審裁團的決定申請覆核。若醫委會認為審裁團的決定不足以保障公眾，可由秘書處提出上訴。不過局方發言人亦坦言，修例中訂明是就「醫務審裁團」的決定提就上覆或覆核，故機制僅適用於修例後的個案。

申訴人不滿結果僅能提司法覆核

發言人解釋，醫委會處理投訴機制屬準司法程序，而以往的機制中，申訴人若不滿結果就只能提出司法覆核。而修例中就計劃設覆核機制，申訴人、被訴醫生若覺得審裁團考慮個案時有遺漏，可申請覆核個案。另外，若以法庭的刑事案件作類比，醫委會秘書處是案中的「控方」，故若醫委會認為審裁團決定有誤，可由秘書處提出上訴。

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引入「四級處分」機制釐清罰則

政府擬引入「四級處分」機制，最嚴重者永久除牌，終生不得復牌；其次是有時限除牌，日後復牌亦需再研訊；第三是有時限停牌，時限一過會自動復牌；而最輕則是有條件執業，例如要求醫生指定時間內完成進修等。發言人解釋，以往醫委會處分中的「緩刑」令人難以確定刑罰，令公眾無法清楚理解涉案醫生是否仍可行醫，希望引入機制釐清罰則，惟實際的判罰情況需待醫委會自行決定。