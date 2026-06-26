隨代表團出訪中亞 律師會會長湯文龍：律師會將繼續加強國際聯繫 推動專業合作

香港律師會會長湯文龍於本月1日至5日，應香港貿易發展局邀請，隨同行政長官李家超率領的商貿代表團，前往哈薩克斯坦阿斯塔納及烏茲別克斯坦塔什干進行正式訪問。湯文龍表示，此次出行深刻彰顯了國家發展、香港國際角色與法律專業三者之間的密切聯繫。在國家進入《十五五規劃》新階段之際，香港將繼續發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，鞏固其作為國際法律及爭議解決服務中心的地位，並在保持最高專業水準的同時，為開拓新興市場作出貢獻。

中亞新興市場機遇與普通法發展

湯文龍在《會長的話》中提到，哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦正積極推進經濟改革與金融科技發展，尤其是在跨境投資、融資、爭議解決、監管合規及制度建設等領域。對香港法律專業人士而言，這不僅代表新的市場，更是為健全法律生態系統發展作出貢獻的難得機遇。

訪問期間，代表團參觀了以普通法為基礎的阿斯塔納國際金融中心（AIFC），並了解到烏茲別克斯坦政府亦正計劃成立採用普通法框架的塔什干國際金融中心。他認為，香港作為全球唯一以中英文雙語運作普通法體系的城市，具備絕對條件與當地分享經驗並協助建設法律生態系統，這為香港法律專業人士在跨境投資、融資及爭議解決等領域帶來難得的新機遇。

簽署諒解備忘錄深化務實合作

湯文龍又指，此行的重要成果為香港律師會成功與哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦的法律機構分別簽署諒解備忘錄，標誌著雙方專業合作的里程碑。連同本次簽署的協議，律師會迄今已與34個司法管轄區的機構簽署共55份諒解備忘錄，協助香港律師藉此龐大網絡積極把握中亞地區的發展機遇。此外，湯文龍在與當地政商界交流時，分享了「法治是最好的營商環境」之原則，強調可持續的經濟增長與創新科技進步必須建基於透明、公平且健全的法律框架，香港律師將在此跨境合作中擔任建立互信的橋樑。

培育青年法律人才與開拓國際視野

代表團在行程中特別訪問了具有重要歷史意義的納扎爾巴耶夫大學，該處為國家主席習近平於2013年首次提出「絲綢之路經濟帶」構想的地點；湯文龍在訪問期間，亦與參與國際數學奧林匹克競賽的學生進行了交流。。他們的熱忱、求知精神和國際視野，讓人得以一窺該地區的未來。這些經歷進一步鞏固了律師會對投資法律教育及青年培育的重要性，未來將致力培育具備國際視野及社會責任感的法律專才。展望未來，此行開拓了交流與合作的新途徑。

湯文龍重申，訪問對香港法律界而言，未來的機遇既真實亦意義深遠。隨著「一帶一路」沿線經濟體持續發展，對能夠跨越司法管轄區、支持複雜交易並建立持久信任的法律專才的需求將與日俱增，為法律專業開闢了一條有意義的道路。

他強調，律師會將繼續加強國際聯繫、推動專業合作，支持香港發展成為領先的國際法律及專業服務樞紐。時刻銘記今日建立的每個聯繫，日後都可能成為法律專業、香港以至國家的持久機遇之路。

