小學電腦技術員認非禮3男童及與其中一人肛交等12罪  待取心理報告7.17判刑

負責訓練校園小記者的30歲小學電腦技術員，前年在校園電視台及校內走廊多次非禮年約10歲的3名小五男童，更在復活節假期時邀請其中一名男童回校肛交，警方在其手機中檢獲涉兒童色情的876張照片及8條影片。他警誡下稱與他肛交的男童事前要求他贈送「Pokémon GO」遊戲點數，今（26日）於高等法院承認7項非禮罪及與16歲以下男子作出同性肛交等12罪。法官郭啟安明言本案性質嚴重，牽涉大量兒童色情物品，押後至7月17日判刑，以待索取被告心理報告，進一步評估被告是否有戀童傾向。

在涉事學校任職資訊科技技術員及攝影師的男被告羅元龍，承認7項猥褻侵犯罪、1 項與16歲以下男子作出同性肛交罪、1 項管有兒童色情物品罪及3 項企圖製作兒童色情物品罪共12罪。其承認案情指，案發於2024年，約10歲至11歲的男童X、Y、Z 在黃大仙某小學就讀小學五年級，X在2024年4月15日放映活動後，遭被告要求留在校園電視台，被告向X播放一些影片後要求X站立，拉下X褲子及內褲，猥褻其陰莖及睪丸。X表示感到痕癢及不適，亦在被告企圖拍照時質問：「你做緊咩？」，被告聽後立即放下手機，全程歷時約9分鐘。

向學校社工聲稱只是與X玩耍

被告向X表明Y也試過這些行為，指X很快也會習慣。X當日放學後即時告訴母親指他遭被告非禮，X母親向學校社工報告事情，被告則向學校社工聲稱他只是與X玩耍，校方調查後再揭發另外兩名受害男童Y及Z。

被告早在2024年3月某日主動接觸Y，指示Y到校園電視台會面，被告隨即觸摸Y的陰莖，又以手機拍攝Y的陰莖照片，警告Y不得向任何人透露事件。被告另在3月至4月三度與Y獨處於校園電視台，被告要求Y脫下褲子讓他看一看，Y遭被告猥褻下體及拍攝其陰莖，被告安慰Y痕癢會隨時間消退，指示Y自行握住陰莖讓他拍照，向Y保證照片不會與他人分享

被告在假期期間要求Y回校協助拍攝比賽，他猥褻Y陰莖數分鐘並拍照，又在復活節假期期間再致電要求Y回校協助拍攝，被告與Y在校園電視台使用潤滑劑進行肛交，歷時約15分鐘，事後被告協助Y清理臀部。被告在2024年3月某日放學後，在附近有其他學生在場下，於校內走廊搔癢Z的腰部，並隔着褲子觸摸Z陰莖，歷時約一秒。

被告手機被檢獲876張涉兒童色情照片

警方2024年4月29日拘捕被告後，在其手機中檢獲涉兒童色情的876張照片及8條影片，大部分涉及6至10歲兒童，其中包括沒有使用安全套的插入式性行為、兒童哭泣影像、肛交及硬物插入兒童私處的片段。

被告在警誡下承認貪玩而觸碰3名男童的下體，他曾檢查Y陰莖指Y的包皮過長，指他可以經常協助Y打開包皮以改善問題。他稱Y曾致電要求他贈送「Pokémon GO」遊戲點數，他才其後提出與Y肛交。他另稱Z不時以被告的花名取笑他，他可能在玩耍期間不慎輕拍到Z下體，亦曾要求Z不要再以花名稱呼他。

案件編號：HCCC375/2025

法庭記者：劉曉曦

