77.8%宏志閣業主確認出售業權意向 長遠居住安排方案正式開放 額外增496個銷售單位

政府表示，已接獲超過四分之三（75%）大埔宏福苑H座宏志閣的業主（共193戶）（77.8%）簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向。按早前公布的宏志閣後續安排，在該座業主已達成高度共識的情況下，現時適用於宏福苑A至G座的長遠居住安排方案，會正式開放予宏志閣。

政府發言人表示，宏志閣業主反應積極和正面，反映大部分業主認為政府提出的長遠方案具吸引力，並能切實協助他們解決須面對的種種不確定性和複雜問題，包括難以估計何時可以遷回居住、處理地契及大廈公契的修訂、可能需要另聘承建商及管理公司並承擔高昂的維修費及管理費，以及部分業主因火災留下心理陰影不想遷回宏志閣，亦擔心物業價值有所減損及日後買賣困難等。政府提出的方案讓業主可以重置長遠居所，開展新生活。

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宏福苑A至G座 逾78%接受收購建議

至於宏福苑A至G座，發言人說，截至今日已有共1361戶簽署並交回「接受收購建議信件」，佔該七座單位總數約78.4%，收購工作進度良好。宏福苑A至H八座業主向政府出售業權，收取收購金額後，可即時在市場置業，或參與政府為宏福苑業主而設的「特設銷售計劃」，以現金或「樓換樓」方式購買全新資助出售單位。「特設銷售計劃」的選樓先後次序，將按政府接獲業主簽署「接受收購建議信件」的日期分批而定。第一批截止日期為6月30日，第二批截止日期為8月31日。同一批次內的申請者則依據攪珠結果排列選樓次序。

發言人鼓勵宏福苑業主盡早簽署及交回「接受收購建議信件」，以在「特設銷售計劃」獲得優先選樓資格。另外，發言人亦提醒所有有意出售業權的業主，均須在8月31日或之前簽署及交回「接受收購建議信件」。

因應宏志閣正式納入長遠方案，「特設銷售計劃」會略作調整，在現時已預留約3 900個單位之上，額外增加496個單位。該496個新增的預留單位，均屬「特設銷售計劃」下已公布的香港房屋協會資助出售房屋項目，其中粉嶺百和路項目的單位數目會由100個增加200個至共300個，而觀塘安達臣道石礦場項目的單位數目則會由300個增加296個至共596個。

宏志閣總收購成本約10億元 將向立法會申撥款

現時，房屋局正陸續協助已簽妥及交回「接受收購建議信件」的業主完成買賣協議及轉讓手續。在宏志閣方面，房屋局會安排接受政府收購的宏志閣業主在十月十五日或之前簽署《買賣協議》，在簽署《買賣協議》時，會加入附帶條款，若最終少於四分之三（75%）宏志閣業主簽署《買賣協議》，則政府有權選擇不繼續進行有關收購，畢竟政府把宏志閣納入長遠方案是建基於有不少於四分之三（75%）業主希望出售業權。

2026至2027年度《財政預算案》已預留40億元作為收購宏福苑A至G七座的公帑投入，估計宏志閣總收購成本約為10億元，政府將會向立法會財務委員會申請額外撥款。