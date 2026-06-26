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薩摩亞籍欖球運動員涉酒吧內非禮女子臀部   裁定表證成立押7月中裁決

社會
更新時間：16:59 2026-06-26 HKT
發佈時間：13:16 2026-06-26 HKT

33歲薩摩亞籍欖球運動員去年9月涉於中環酒吧內非禮一名女子，被捕後再損壞中區警署羈留處的門閂。涉案欖球員早前承認刑事毀壞罪，但否認猥褻侵犯罪，案件今（26日）於東區裁判法院開審。女事主供稱，當晚她與未婚夫和朋友到酒吧消遣，但被告突然從後把手放在她的腰間、及後往下掃其臀部，她初時以為是未婚夫，轉身後發現是被告便立即推開。辯方盤問下，女事主又稱當時曾驚恐發作，她把飲品擲向被告及尖叫。朱官押後案件至7月16日作裁決，期間被告續准保釋。

被告Solomona Penesa Faizal，被控於2025年9月28日在中環雲咸街雲明行BAR Bobby's Rabble猥褻侵犯X。他另被控同日在中區警署臨時羈留處1號無合法辯解而損壞屬於香港警務處的門閂，早前已認罪。

曾質問被告為何要觸碰她

X供稱，她在去年9月27日晚上到涉案酒吧飲酒，而她的未婚夫和朋友也在場。至翌日凌晨約1時半，被告從後靠近她，並把手放在她的腰間，她感到有一定力道，初時以為是未婚夫摟着她，但她轉身後立即發現是被告，而她和被告並不相識，被告的手又從她的腰部向下掃，經過她的髖部及觸摸到她的臀部，她立即推開被告。X稱她當時感到憤怨和被羞辱，她曾質問被告為何要這樣觸碰她，但被告只是微笑。

辯方盤問時，X稱她由前一晚8時開始身處酒吧，及至案發凌晨為止，她飲了3至4杯酒，她強調自己雖非完全清醒，但並未喝醉。辯方則指，當時X轉身推開被告，雙方拉開距離，導致被告的手意外地往下掃及摸到X的臀部。X不同意。

辯方質疑女事主向警方誇張事實

辯方又引述X在警署錄取的書面供詞，當中提到X推開被告後，被告笑及脫去上衣。辯方質疑X向警方誇張事實，X否認。X又提到，她當時曾驚恐發作，她把飲品擲向被告及大聲尖叫。

此外，X的供詞亦提到她當時曾意外地撞上一名女子。X今供稱，當時她把飲品擲向被告時，液體濺到該女子，對方便走上前及發生衝突。辯方指X庭上的說法與書面供詞並不相同，X稱她錄口供時向警方道出事實，又指不明白為何被告要這樣觸碰她。X其後開始情緒激動及抽泣。

辯方下午繼續盤問X時，她再次情緒激動，又指被告怎能當一名代表香港的欖球運動員，「How dare he touch an asian woman who pay the tax for him（他竟敢觸碰一名有納稅的亞洲女性）」。X更抽泣道，被告在她婚前觸碰她，而當日她的朋友更在為她慶祝生日。

辯方指極其量只是意外觸碰

辯方則指，被告極其量只是意外觸碰X的臀部，而X在錄取書面供詞時誇大事實以指控被告，並嘗試隱瞞部分事情去減輕自己的責任。X不同意。控方覆問下，X稱她今天在庭上才有機會看到案發時閉路電視，她指因為本案，她在不幸中渡過婚禮，事件令她感到自己是「damaged goods（次貨）」。

裁判官朱文瀚裁定案件表證成立，被告選擇不作供不傳召辯方證人。辯方大律師石書銘結案陳詞時，重申被告承認普通襲擊，但否認猥褻侵犯罪，而案發時被告把手放在X腰部一帶，並不構成猥褻性質，即使被告的手部觸碰到事主臀部，也只是意外。

朱官押後案件至7月16日作裁決，期間被告續准保釋。

案件編號：ESCC 93/2026
法庭記者：王仁昌
 

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