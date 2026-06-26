深水埗鱷魚｜灣鱷攻擊力強不適家居飼養 專家籲遇蛇鱷保持距離勿挑釁

深水埗大埔道一單位平台（24日）中午發現鱷魚，愛護動物協會人員到場將鱷魚擒獲，交由漁護署跟進，警方展開深入調查後，（25日）凌晨鎖定該單位平台旁邊大廈的一個涉事單位，於單位內檢獲30隻瀕危爬行動物，一名35歲女子被捕。漁農自然護理署表示，漁護署早已禁止進口鱷魚等危險動物到香港作寵物用途，市民切勿在家中飼養具攻擊性和危險性的動物；爬蟲類專家表示，今次日前鬧市發現的鱷魚屬灣鱷，攻擊力強，不宜當作寵物飼養。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任(行動)陳翰奇今（ 26日）在電台節目表示，（24日）中午發現的鱷魚，經過初步外表鑑定，確定該鱷魚品種為灣鱷。灣鱷屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅰ的野生動植物物種。而在昨（25日）凌晨的聯合突擊搜查中，執法人員在涉事住宅單位內共檢獲了63隻不同的動物，包括兩棲類、節肢類以及爬行動物。其中29隻屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄列明的瀕危爬行動物，包括早前捕獲的灣鱷、屬《公約》附錄I的3隻圓尾蜥，以及屬《公約》附錄II的10隻龜、10隻蜥蜴及6條蛇，例如亞達伯拉象龜、草原巨蜥、紅尾蚺及緬甸蟒等，及有34隻其他非受管制動物。

正調查是否涉及走私或非法活動

陳翰奇形容，雖然以進出口商業貿易的規模來看，此數量不算特別龐大，但在香港本地住宅單位內一次過管有高達63隻動物，數量已屬相當多且罕見。涉案人士聲稱管有該批動物是用作教育用途。但署方將深入調查背後是否涉及走私、有否其他涉案人士，及是否涉及其他非法商業活動等。

呼籲切勿在家飼養危險動物

陳翰奇強調，漁護署早已禁止進口鱷魚等危險動物到香港作寵物用途，市民切勿在家中飼養具攻擊性和危險性的動物。從動物福利角度而言，野生動物對環境有特定要求，並不適宜於一般家庭內飼養。根據香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》，凡管有或貿易附錄Ⅰ如灣鱷、圓尾蜥等，或未經許可的附錄Ⅱ物種，均屬違法。任何人士如違反《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，相關物品亦會在定罪後被充公。

質疑可能涉及非法繁殖或買賣活動

爬蟲類專家、長洲愛護動物小組教育部主管黃朗研在同一節目表示，近年不少人為了在網上「呃Like」或追求特別，盲目追求飼養珍禽異獸。他估計，一般市民貪得意私下飼養，頂多只有一兩隻；但今次涉事單位藏有超過60隻動物，數量絕不簡單，質疑背後可能涉及非法繁殖或買賣活動，有待相關部門進一步調查。

黃朗研指，現時邊境關口雖然經常充公成千上萬的非法爬行動物，但仍時有發生貓狗等大型寵物有人企圖偷運的個案，細小的鱷魚BB或蜥蜴仔若藏於褲袋，極易成為執法漏洞流入香港。

飼養瀕危物種 藏人畜共患病危機

黃朗研警告，將大量野生動物困在密集的城市單位內，對鄰居及飼養者均構成極大威脅，以灣鱷為例，雖然目前約1.5米長，但牠們擁有極強的地盤意識。當牠長大或逃脫時，有機會覺得領地被侵犯而主動發動攻擊。

其次是爬行類動物普遍帶有沙門氏菌。在極度擠迫和高壓的環境下，動物有機會壓力大爆發，免疫力下降，導致寄生蟲氾濫。人類一旦交叉感染，可導致極嚴重的疾病。

遇上鱷魚應保持5米至10米距離

黃朗研提醒市民，若遇上蛇或鱷魚等野生動物，絕對不建議自行捕捉，因牠們有一定威脅，應與鱷魚保持5米至10米距離，鱷魚基本上是不懂向上走，所以站在較高位置，可面向鱷魚向後退，然後盡快報警或找相關專業人員。至於萬一遇到蛇，千萬不要試圖接觸或拿木棍擊打牠們，這樣反而會令其作出政擊，基本上蛇在一個新地方會感到驚慌，所以只要遠離牠，牠們不會追住人咬。

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