廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人

世界盃期間，廉署及警方打擊透過貪污手段操縱球員，在本地足球賽事中「打假波」的犯罪集團，共拘捕19人，包括本地足球教練，及現役或退役球員，其中一人是廉署及警方共同拘捕。涉案非法外圍賭博集團也涉及海外賽事，包括世界盃賽事。

廉署總調查主任吳兆基表示，與警方聯手搗破本地足球圈的犯罪集團，牽涉本地及海外足球賽事，包括世界盃，利用足球圈人事收受賭注，也有打假波的情況出現，令集團獲利。廉署在調查其他案件時發現本宗案件，發現有年輕足球員一邊打假波，一邊做「 艇仔」，但世界盃賽事進行中，外圍賭博有所增右，廉署適時進行行動。廉署在行動中拘捕９名男子，年齡在22至49歲；當中有２名教練，一名執教甲組球隊，另一名港超聯U22球隊，以及7名球員，其中6名球員來自兩隊甲組球隊；一名效力不同球隊，但已轉做全職艇仔。有關集團涉嫌「打假波」令外圍集團獲利。廉署調查發現案件涉及兩個球季最少５場球賽。

有組織罪案及三合會調查科周子軒表示，拘捕人事包括家庭主婦等，在執法行動中搜獲波纜紙等，以相熟人士為主軸，在賭博網站開設大量帳戶。



記者：趙克平

攝影：陳浩元