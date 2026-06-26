Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣｜天文台改發紅色暴雨警告信號 料強陣風繼續吹襲香港

社會
更新時間：11:50 2026-06-26 HKT
發佈時間：02:23 2026-06-26 HKT

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台今日（26日）上午10時55分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。在11時40分另發特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。

天文台在12時15分改發紅色暴雨警告信號。同時，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

天文台預測，本港今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫介乎28°C至32°C，吹輕微至和緩西南風。

根據九天天氣預報，天文台預料明日（27日）天氣大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，氣溫介乎27°C至31°C；周日（28日）天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎27°C至31°C。

七一氣溫飆升至33°C

隨著副熱帶高壓脊在下周初至中期向西伸展並覆蓋中國東南沿岸，本港的驟雨將逐漸減少，天色明顯好轉。下周一（29日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有雷暴。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎28°C至32°C；下周二（30日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎28°C至32°C。

至於七一假期當天，本港部分時間將有陽光，雖然仍有幾陣驟雨，但日間天氣酷熱，氣溫飆升至33°C。

在上午十時，熱帶風暴米克拉集結在沖繩島之西北偏北約160公里，預料向東北移動，時速約28公里，橫過琉球群島一帶。 同時，熱帶風暴海高斯集結在大阪以南約1060公里，預料向北移動，時速約60公里，移向日本以南海域。

 

最Hit
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
14小時前
00:59
九龍灣運動場65歲男管工被鋪瀝青工程車輾過壓車底 當場傷重不治
突發
2小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
14小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
16小時前
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
足球世界
3小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
社會
15小時前
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：世界盃賽前急單
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：賽前急單200多對
即時中國
5小時前
六合彩︱頭獎$2400萬攪珠結果出爐！即睇幸運兒係咪你！
社會
14小時前
港人呻遭親情勒索？阿媽資助首期「抽居屋大計」要求唔落名幫供樓 「換間房住到死
港人呻遭親情勒索？阿媽資助首期「抽居屋大計」要求唔落名幫供樓 「換間房住到死」
生活百科
20小時前