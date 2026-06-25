Apple無預警加價 Macbook／iPad全線有份 加幅最高四成 附熱門型號新舊價

早前已有傳因全球記憶體及儲存晶片成本暴漲，蘋果產品將加價。Apple蘋果香港官網今日（25日）「無預警」加價，全線的Macbook及iPad，包括iMac、Mac Studio、Mac mini、Macbook Pro、Air、Neo；iPad Pro、iPad Air、iPad mini、iPad等同步上調價格。《星島頭條》翻查Apple官網，為讀者整理部分熱門Macbook及iPad型號的新舊價錢比較。

當中以Mac mini的加幅最大，舊價格為4,599元，新價為6,499元，加價1,900元，加幅達41.3%；另外，Macbook Pro M5 14吋 16GB/1TB 則由舊價13,499元加至15,999元，加價2,500元。

庫克（Tim Cook）在上周三（17日）接受《華爾街日報》採訪時表示，越來越多的記憶體被分配給AI伺服器，導致晶片嚴重短缺，電子產品公司需爭相搶購，並坦言漲價不可避免，「正在盡最大努力減輕漲幅，但難以為繼了」。不過，庫克並未透露價格何時上漲、漲幅多少，以及哪些產品會受到影響。

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