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Apple無預警加價 Macbook／iPad全線有份 加幅最高四成 附熱門型號新舊價

社會
更新時間：23:00 2026-06-25 HKT
發佈時間：23:00 2026-06-25 HKT

早前已有傳因全球記憶體及儲存晶片成本暴漲，蘋果產品將加價。Apple蘋果香港官網今日（25日）「無預警」加價，全線的Macbook及iPad，包括iMac、Mac Studio、Mac mini、Macbook Pro、Air、Neo；iPad Pro、iPad Air、iPad mini、iPad等同步上調價格。《星島頭條》翻查Apple官網，為讀者整理部分熱門Macbook及iPad型號的新舊價錢比較。

當中以Mac mini的加幅最大，舊價格為4,599元，新價為6,499元，加價1,900元，加幅達41.3%；另外，Macbook Pro M5 14吋 16GB/1TB 則由舊價13,499元加至15,999元，加價2,500元。

庫克（Tim Cook）在上周三（17日）接受《華爾街日報》採訪時表示，越來越多的記憶體被分配給AI伺服器，導致晶片嚴重短缺，電子產品公司需爭相搶購，並坦言漲價不可避免，「正在盡最大努力減輕漲幅，但難以為繼了」。不過，庫克並未透露價格何時上漲、漲幅多少，以及哪些產品會受到影響。

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  • MacBook Neo (256GB)

    • 舊價格： HK$4,799

    • 新價格： HK$5,499

    • 加價金額： +HK$700

    • 加幅百分比： +14.6% 

  • MacBook Air (13 吋 M5, 8GB / 256GB)

    • 舊價格： HK$8,999

    • 新價格： HK$10,499

    • 加價金額： +HK$1,500

    • 加幅百分比： +16.7%

  • MacBook Pro (14 吋 M5, 16GB / 1TB)

    • 舊價格： HK$13,499

    • 新價格： HK$15,999

    • 加價金額： +HK$2,500

    • 加幅百分比： +18.5%

  • iMac (24 吋 M4, 16GB / 256GB)

    • 舊價格： HK$9,999

    • 新價格： HK$11,499

    • 加價金額： +HK$1,500

    • 加幅百分比： +15.0%

  • Mac mini (M4, 16GB / 256GB) (本次 Mac 產品中加幅最誇張的機型)

    • 舊價格： HK$4,599

    • 新價格： HK$6,499

    • 加價金額： +HK$1,900

    • 加幅百分比： +41.3% 

  • iPad (第11代, 128GB Wi-Fi)

    • 舊價格： HK$2,799

    • 新價格： HK$3,499

    • 加價金額： +HK$700

    • 加幅百分比： +25.0%

  • iPad mini (第7代, 128GB Wi-Fi)

    • 舊價格： HK$3,799

    • 新價格： HK$4,599

    • 加價金額： +HK$800

    • 加幅百分比： +21.1%

  • iPad Air (11 吋 M4, 128GB Wi-Fi)

    • 舊價格： HK$4,599

    • 新價格： HK$5,999

    • 加價金額： +HK$1,400

    • 加幅百分比： +30.4% 

  • iPad Pro (11 吋 M5, 256GB Wi-Fi)

    • 舊價格： HK$7,999

    • 新價格： HK$9,499

    • 加價金額： +HK$1,500

    • 加幅百分比： +18.8%
  • iPad Pro 13 吋（M5, Wi-Fi 256GB）

    • 舊價格： HK$10,499

    • 新價格： HK$12,099 (加幅與 11 吋版本相若，本次調整直接加價 HK$1,600)

    • 加價金額： +HK$1,600

    • 加幅百分比： +15.2%

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