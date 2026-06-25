明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人

明愛醫院KOL女實習醫生「Angel」相關的連串誠信風波掀起全城熱話，日前醫管局宣布她與其在屯門醫院工作的男友醫生雙雙被炒。醫管局行政總裁李夏茵今日（25日）表示，有極少數醫護人員行為妄顧病人安全，剝奪病人利益，強調誠信是醫護必須有的質素，否則可嚴重影響醫患關係，局方不會容許任何人「一而再、再而三踐踏醫護人員專業操守」，以自己的快樂凌駕病人利益。

李夏茵奉勸：若心中有其他抱負 入行前要三思

被問到KOL女實習醫生「Angel」被炒後有否機會重新實習，李夏茵直言「如果有人唔誠實、唔誠懇、有錯唔認、有過唔改，呢啲同醫管局嘅服務係相違背嘅，佢哋亦唔適合係醫管局工作」。她坦言，若被當局因專業操守問題終止合約，被重新聘用實習的機會渺茫，「我好難再請一個操守有問題嘅員工嚟醫管局工作」。

李夏茵又奉勸有意投身醫護行業的人，若心中有其他抱負，並不想以照顧病人為初心，加入醫療行業前可能要三思。

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將軍澳醫院事故︱李夏茵：目前涉事醫生會在監管下做手術

另外，將軍澳醫院有外科醫生進行橫結腸造口手術時，誤將病人胃部當成橫結腸，院方於事故調查報告中，表示會重整外科部門。李夏茵解釋，今次事故涉及不同因素，並非「個別同事做得唔好」。委員會認為醫院外科團隊溝通、合作上有問題，而該外科人員的培訓、被帶領的情況亦有改善空間，故委員會建議將將軍澳醫院外科部門整體改為「聯網制」，透過整體聯網內的醫生人手，讓經驗豐富的醫生更容易「睇住」年輕醫生，希望可提升部門表現。

至於涉事醫生目前是否仍在將軍澳醫院工作，李就說，目前該名醫生會在有經驗的醫生監管下做手術。

就將軍澳醫院造口事故，李夏茵說，涉事醫生現時在有經驗醫生監管下做手術。

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記者：伍萬庭