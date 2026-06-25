醫管局高層薪酬惹爭議 范鴻齡反駁「肥上瘦下」：CEO管40幾間醫院人工算偏低

醫院管理局高層人工屢創新高，開支超過8,200萬元，上任行政總裁年薪更高達710萬元，年均加幅3.5%。醫管局大會今日（25日）開會，主席范鴻齡指，今年局內人員薪酬會繼續參考公務員薪酬指標，即劃一加薪2%，追溯期至今年4月。他提到，近期有指醫管局「亂加人工」、「肥上瘦下」的說法並不公道，因職員每年都會有績效評核（Appraisal），更直言行政總裁的薪金「可以話係偏低」。

職員每年均有績效評核

范鴻齡表示，若不計特殊情況及「跳point」，局內主要管理人員於2024/25年度的薪酬增幅為2.06%，而之前4年的平均加幅更只有1.6%。對於醫管局行政總裁的薪金水平被指過高，他就說，對比其他公營機構總裁人工，考慮到醫管局職員接近十萬，且要管理40多間醫院，其只算「中中挺挺」，甚至「偏低」，認為網上批評不合理且不公道。

他又指，醫管局所有職員每年都會由其上級進行績效評核，包括高層、行政人員等。所有高層亦採用合約制，每3年由行政委員會審議續約事宜。行政總裁的合約同樣為期3年，而月薪更加是固定，只有「跳point」，並無其他加薪。

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記者：伍萬庭