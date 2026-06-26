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每日雜誌‧人物誌｜收藏航空珍品 吳邦謀從舊物看歷史溫度

社會
更新時間：08:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-26 HKT

飛機穿透雲層，在萬呎高飛，承載着無數人對未來的憧憬。香港收藏家協會高級副會長吳邦謀是航空歷史愛好者，兒時家住九龍，抬頭看着飛機在民居頂端掠過，震撼人心；長大後，他一邊收藏航空珍品，一邊修讀電機工程，至1998年赤鱲角機場啟用，他隨即加入機管局，朝着夢想展翅翱翔。他的家中瑰寶眾多，如昔日啟德交叉跑道的舊照、香港國際機場試運的證件、第一航廈開幕的場刊等，惟坦言一切不及當年送太太到外地工作前，於離境大堂的不捨合照。眨眼間，香港國際機場啟用28載，他亦在今年初離開職場，把重心轉往教育和傳承，盼望下一代能從舊物中看歷史，了解香港的航空故事。 

吳邦謀自1998年加入機管局工作，至今年初榮休，與香港國際機場並肩近28載。 受訪者提供
吳邦謀自1998年加入機管局工作，至今年初榮休，與香港國際機場並肩近28載。 受訪者提供

相約在啟德會合，吳邦謀提着沉甸甸的公事包前來，內藏他自1980年代開始收藏至今的航空珍品。他口述歷史，為過去留聲，把昔日的航空故事娓娓道來。

1925年大年初一，啟德錄得首次飛行紀錄，為百年香港航空史揭開序幕。舊日啟德建有交叉跑道，乘客步出機艙後要徒步走到海上客運大樓清關，而控制塔則位於客運大樓的天台。上世紀40至50年代，飛機乘客非富則貴，從香港遠赴加拿大溫哥華，機票索價4000多元，惟基層「打工仔」月薪僅20至30元。吳邦謀展出一張1950年代的相片，相內有一對身穿厚衣的夫婦，乘搭泛美航空抵港，兩人手提多件棉衣，與一旁穿着單薄衣服的員工相映成趣。

1950年代，兩位身穿厚衣的乘客乘搭泛美航空抵港，與一旁穿着單薄衣服的員工相映成趣。 受訪者提供
1950年代，兩位身穿厚衣的乘客乘搭泛美航空抵港，與一旁穿着單薄衣服的員工相映成趣。 受訪者提供

他解釋，那時螺旋槳飛機只能飛越1萬多呎，機內溫度調控不如現在理想，飛機攀升後成為「大雪櫃」，乘客只能自行添衣保暖，加上飛機不是直航，途中需經過不同中轉站，整個航程或需2至3天或以上，「以前坐飛機不是那麼享受！」

照片記錄乘客生態，亦能反映出機場設施的變遷。1958年9月，啟德機場「13／31」跑道開幕，時任港督柏立基爵士主持開幕儀式，連同妻女乘坐英軍直升機，衝過新跑道上的紅絲帶；部分飛機相片的背景為獅子山，確保是在香港拍攝的照片。

1962年，啟德機場新客運大樓落成並投入使用。 受訪者提供
1962年，啟德機場新客運大樓落成並投入使用。 受訪者提供

吳邦謀自小喜歡收藏，家中瑰寶眾多，飛機相片、明信片、模型和首日封等，皆是其囊中物，加上好奇心重、渴求知識，每當對航空界有不解之處，便會到圖書館看雜誌和圖書。他說，舊時未有手機和網路，尋找資料的過程令他十分深刻，「慢慢累積知識，便會對這件事越感興趣。」他存有第一代機票和認領行李的憑證，更有俗稱「黃卡」的防疫注射證明，「要接種齊霍亂、天花和黃熱病的疫苗才可上機。」 

吳邦謀多次借出航空珍藏予不同展覽展出。 受訪者提供
吳邦謀多次借出航空珍藏予不同展覽展出。 受訪者提供

後來，香港國際機場於赤鱲角落成，啟用前曾進行試運，吳邦謀有幸做「白老鼠」，留有當時的模擬證件和機票，「如果不保留，就不知道曾經有試運這回事。」至第一航廈在1998年7月2日開幕，時任國家主席江澤民來港主持開幕典禮，出席儀式的嘉賓超過3000人，其中一人向他送上場刊作留念，「十分精美，在收藏中比較難得。」惟這位「愛妻號」翻開相冊，拿出放在首頁的一張照片，坦言一切不及當年送太太到外地工作前，於離境大堂留影的不捨合照。

眾多收藏中，吳邦謀首選與妻子於啟德機場離境大堂留影的合照。 受訪者提供
眾多收藏中，吳邦謀首選與妻子於啟德機場離境大堂留影的合照。 受訪者提供
吳邦謀喜獲嘉賓送贈香港國際機場第一航廈開幕典禮場刊作留念。
吳邦謀喜獲嘉賓送贈香港國際機場第一航廈開幕典禮場刊作留念。

從啟德說到赤鱲角，吳邦謀回想兒時家住九龍，每次經過九龍城也會抬頭看天，見到飛機從頭頂掠過，十分好奇，「飛機很壯觀，一架波音747客機經過，會很自然地望向它、留意它。」他在家中排行第5，父母養育7兄弟姊妹，並不容易，故未有想過成為飛機師，「那個年代不富貴，家中不只是我一個，便靠自己努力。」長大後，他修讀電機工程，曾加入電力公司當工程師，至赤鱲角機場開幕招聘人手，他嘗試應聘，終如願加入香港機場管理局工作，成為畢生的職業，「興趣和工作有關係，非常開心。」

職業生涯中，吳邦謀難忘見證「空中巴士」A380來港試航。他說，A380為全球載客量最高的民航客機，體積龐大，有「雙層巨無霸」之稱，故正式航行前到過許多國家試飛，了解各地設施能否配合。他憶述，當時香港機場也有花費進行改建和增強配套，加闊運道和機位，以免客機轉彎時處處碰壁；2007年9月，A380飛抵香港，更在維港上空低飛，與香港國際金融中心擦身而過，「十分震撼。」然而，A380終敵不過銷量大、不合時代需要的難關，遭到淘汰。

吳邦謀2015年憑著作《香港航空125年》，榮獲第二屆香港金閱獎「最佳書籍獎」。 受訪者提供
吳邦謀2015年憑著作《香港航空125年》，榮獲第二屆香港金閱獎「最佳書籍獎」。 受訪者提供

眨眼間，機場啟用28載，吳邦謀亦在今年初離開職場，把重心轉往教育和傳承。他說，有些人不接受「懷舊」，但沒有舊物承載歷史與經驗，便無法孕育出新的事物，「借鑒歷史，知道問題，才可進步。」他笑言，新生代自出生已經在網上預訂行程、用電子機票，若然沒有收藏和相片，或不知道昔日買機票要花費龐大功夫。他盼望，舊物能留住昔日的溫度，讓下一代從中看歷史，了解香港航空故事。

追尋近半世紀 投稿畫作失而復得

吳邦謀從小已有收藏習慣，兒時慘被家人扔掉滿箱漫畫書，誤以為投稿刊登的作品也一同丟棄。追尋近半世紀，至近年獲友好傳來其「傑作」，才得知自己記錯，現時已經買回心頭好，成為其藏品之一。

吳家開設士多，吳邦謀兒時用蘋果箱裝起漫畫，放在床下收藏，怎料有日家人執拾，把所有《小流氓》珍藏扔掉，「最慘是畫畫投稿，曾有一期成功刊登，連那期都扔掉！」自此他渴望尋回當初刊有其作品的漫畫書，常與收藏界和漫畫界的友好提及，盼他們在舊書上見到其大名時，可以轉讓珍藏。事隔半個世紀，有日他收到金庸「御用畫家」李志清傳來一張圖片，詢問是否他的「傑作」，「幾歲的作品就是這樣尋回。」

他說，原來自己一直記錯刊在《小流氓》，事實是另一本經典—《李小龍》漫畫書。謎底揭曉後，他已經把漫畫買回來收藏，失而復得。

吳邦謀多次借出航空珍藏予不同展覽展出。 受訪者提供
吳邦謀多次借出航空珍藏予不同展覽展出。 受訪者提供
吳邦謀多次借出航空珍藏予不同展覽展出。 受訪者提供
吳邦謀多次借出航空珍藏予不同展覽展出。 受訪者提供

「張愛玲會」會長 收藏一代才女小說藏品

航空以外，吳邦謀是「張愛玲會」會長，從收藏角度窺探一代文學才女的事。

1984年，愛情電影《傾城之戀》上映，改編自張愛玲的同名小說，由許鞍華執導，周潤發和繆騫人主演。吳邦謀指，該片是他接觸張愛玲的契機，當時覺得發哥十分帥氣，開始着迷，也有收集小說、電影場刊和戲票，但因為工作和興趣也圍繞着航空業，漸漸放下沒有深究。後來，他出版多本航空書籍，最新一本已談及赤鱲角機場三跑道系統，不想刻意寫文，便重拾年輕時的愛好，開始研究有關中國近代作家的歷史和收藏，包括張愛玲和葉靈鳳等。

張愛玲出身上海，吳邦謀因而赴滬，到她就讀的中小學探索。他注重藏品，如當年發行的小說模樣。

他坦言，現時也在思考傳承的問題，女兒對張愛玲的藏品較有興趣，相信航空方面也會在不久將來覓得知音人。

記者：仇凱瑭

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