偽造訂單及客戶貸款申請誘使公司批出款項 七旬員工認盜竊逾5千萬元入獄5年8個月

七旬兼職公司員工於2011年至2013年間偽造採購訂單及客戶貸款申請表，誘使公司董事批出約5千萬元。涉案男子今在高等法院承認3項盜竊罪，辯方求情指事件已在業界流傳，被告可謂聲名狼藉，難再獲同行信任。法官李素蘭判刑時直斥，被告違反誠信，盜竊僱主的金錢償還自己生意損失，屬有預謀犯案，惟最終其生意亦難逃倒閉的局面，終判處被告監禁5年8個月。

以偷來款項填補個人生意虧空

74歲男被告杜樹棠，承認於2011年7月18日與2013年9月2日期間（首尾兩日包括在內），3度盜竊香港上海滙豐銀行有限公司共50,729,531.44 港幣，屬於劉燕（音譯）的財產。

法官李素蘭判刑時指，被告在內地出生，及後來港任職銀行員工，1999年自立門戶開設電訊公司，惟生意失敗導致破產，案發時從事兼職文員。李官直斥，被告違反誠信，盜竊僱主的金錢資助個人業務，案發時被告另有經營公司，惟亦是經營不善而欠債，由於被告不想再度破產，故利用手段犯下本案，以盜取的金錢償還自己生意損失，屬有預謀犯案，惟最終其生意亦難逃倒閉的局面。李官念本案歷時已久，明白被告因本案遭受精神壓力，考慮事主的實際損失後，終判處被告監禁5年8個月。

辯方求情指，本案發生於2011年至今才處理，存在延誤，導致被告有精神壓力，須接受精神科諮詢。被告的行為已在業界流傳，可謂聲名狼藉，再難獲同行信任。儘管涉案金額高達約5千萬元，惟扣除還款後，事主實際損失僅約300萬元。

偽造訂單及客戶貸款申請騙取老闆批款

案情指，在2009年至2011年間，被告的前員工梁毅（音譯）及其妻子劉燕（音譯）成立了兩間公司「Link Full」及「China Greenfield」，負責在香港從事電子交易及放款業務，夫妻均為董事，並是公司持有匯豐銀行帳戶的簽署人，由於夫妻二人不熟悉香港的商業活動，故將兩間公司的業務委託給被告，並由被告協助操作公司的銀行帳戶。

案發時，被告是「Link Full」的唯一員工，負責購買電子產品進行轉售等，而被告在每次擬購買產品時，都會使用個人的郵箱，並以「Link Full交易資金使用申請表」為標題，向夫妻二人在內地的助理的郵箱發送申請表。每張申請表都包含訂單付款金額、購買商品詳情、預期利潤、訂單付款方式及指定的匯款銀行帳戶。劉隨後會審核申請，若劉批准購買後，便會將金額轉入申請表上指定的收款人帳戶。購買完成後，被告會發送確認郵件，並將交易本金和利潤轉回劉的帳戶或「Link Full」帳戶。由於劉完全信任被告，因此劉沒有向被告詢問供應商或購買者的身份，也沒有查看實際購買的商品。

被告亦是「China Greenfield」的唯一員工，負責尋找需要貸款的客戶。被告會使用自己的郵箱，以「小額貸款申請表」為標題，向劉發送申請表，申請表上會註明申請人姓名、貸款金額、貸款期限、利率及還款方式等資訊。劉隨後會審核申請，若劉批准發出貸款，便會將金額轉入被告在申請表中指定的銀行帳戶。被告會在貸款到期日將本金及利息轉回劉的帳戶或公司的銀行帳戶。由於劉完全信任被告，因此沒有向被告詢問借款人的身份，也沒有詢問貸款是如何轉入借款人帳戶及從借款人收回還款的。

承認從兩公司帳戶偷走逾5000萬元

直到2013年9月，劉的朋友想與劉共同投資，並要求提供公司的業務證明。劉因此要求被告提供客戶的交易證明等，惟被告未能提供所需資料。同月27日，劉與被告會面，被告告知劉，「China Greenfield」只有5名借款人是真實的，其他申請均屬虛假。被告在2011年至2013年經營兩間公司期間，曾以各種藉口從夫妻二人騙取共約1690萬港元，亦承認挪用公司的資金，在所有申請的資金中，僅約600萬港元用於公司的實際業務。被告於2013年10月曾償還50萬港元，惟及後未再償還任何款項，劉於2013年12月向警方報案。

警方在2015年4月拘捕被告，被告在警誡承認「我使用虛假的貸款信息來欺騙劉」。被告另承認從兩間公司的帳戶中取走共50,729,531.44港幣，偽造30份貸款申請及採購訂單，以令劉批出該些款項。被告另稱，自己因生意失敗並破產，及後將盜取的款項全部用於自己的生意。

案件編號：HCCC373/2025

法庭記者：黃巧兒