Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

認網上結識15歲少女與其非法性交  22歲髮型師判囚2個月緩刑3年

社會
更新時間：16:10 2026-06-25 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-25 HKT

22歲男髮型師去年網上結識15歲少女後，邀請對方到家中性交，女童事後確診淋病及梅毒。男髮型師警誡下承認「我知佢未夠16歲」，他早前承認一項與年齡在16歲以下女童非法性交罪，還押至今（25日）於西九龍裁判法院判刑。主任裁判官蘇文隆終判處被告監禁2個月，緩刑3年，另罰款5000元。

被告麥浩宏，承認於去年11月28日，在在旺角豉油街16號「朗玥」某室，與15歲少女X非法性交。案情指，被告於交友程式「Omi」認識事主X，兩人去年11月28日下午在旺角約會。X之後同意到被告的住所，期間二人進行口交及性交，被告無使用安全套，並在X體外射精。

直至同年12月初，X因私密部位疼痛而向母親及社工坦白，就醫後確診淋病及梅毒。社工報警處理，被告在拘捕及警誡下承認：「係我約嗰個女仔嚟我度性交，我知佢未夠16歲。」

案件編號：WKCC5890/2025
法庭記者：雷璟怡
 

最Hit
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
3小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
3小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
4小時前
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
影視圈
7小時前
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
2026-06-24 13:38 HKT