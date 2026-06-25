認網上結識15歲少女與其非法性交 22歲髮型師判囚2個月緩刑3年
更新時間：16:10 2026-06-25 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-25 HKT
發佈時間：16:10 2026-06-25 HKT
22歲男髮型師去年網上結識15歲少女後，邀請對方到家中性交，女童事後確診淋病及梅毒。男髮型師警誡下承認「我知佢未夠16歲」，他早前承認一項與年齡在16歲以下女童非法性交罪，還押至今（25日）於西九龍裁判法院判刑。主任裁判官蘇文隆終判處被告監禁2個月，緩刑3年，另罰款5000元。
被告麥浩宏，承認於去年11月28日，在在旺角豉油街16號「朗玥」某室，與15歲少女X非法性交。案情指，被告於交友程式「Omi」認識事主X，兩人去年11月28日下午在旺角約會。X之後同意到被告的住所，期間二人進行口交及性交，被告無使用安全套，並在X體外射精。
直至同年12月初，X因私密部位疼痛而向母親及社工坦白，就醫後確診淋病及梅毒。社工報警處理，被告在拘捕及警誡下承認：「係我約嗰個女仔嚟我度性交，我知佢未夠16歲。」
案件編號：WKCC5890/2025
法庭記者：雷璟怡
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