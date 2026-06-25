女侍應圖賄勞工處職員助追討薪資和遣散費 兩罪成立還押7月中判刑

53歲女侍應前年試圖以50元現金券和現金300元行賄2名勞工處職員，希望對方協助追討薪資和遣散費。她被廉政公署控告2項向公職人員提供利益罪，她在審訊中稱當時不小心，又指因生日「想喜慶啲」。裁判官鄭潤聰今（25日）於東區裁判法院裁決時，指女被告行為明顯是故意，而且案發時間橫跨4個月，故亦不接納被告「生日」的解釋，裁定被告兩罪成立，還押至7月15日判刑。

被告丁淑芬，被控於2024年8月30日及12月16日，先後向勞工處助理文書主任陳子浩提供50元現金券、及向助理勞工事務主任方向晴提供港幣300元，作為陳及方憑其公職人員身份，協助丁繼續對美心食品有限公司作薪酬索償的誘因或報酬。

官指被告說法只是狡辯

鄭官今裁決時，指被告前年8月時把現金券從櫃檯空隙遞給陳，遭陳制止後，再嘗試把一個鐵罐遞給陳；而她同年12月寄給方的信中夾有300元現金，信中更指該300元為處理費，她的行為明顯屬故意。

被告另指，案發時沒有人指出服務不收費及不可送禮。但陳曾告訴被告不收費，而相關文件也有列明，被告在寄出300元時必須知道此事，故鄭官認為被告的說法只是狡辯。

被告在審訊中也提出當時生日「想喜慶啲」，鄭官今指出案發時間橫跨4個月，故兩次犯案不可能與慶生有關，而且被告與兩名職員事前不認識、並非朋友關係，勞工處當時亦非舉行慶祝活動。

鄭官認為控方已舉證至毫無合理疑點，裁定被告兩項罪名成立。

由於被告沒有律師代表，鄭官在求情階段詢問被告背景，被告透露她與丈夫和兩名兒子同住，兩名兒子已20多歲。

待索取被告背景報告

鄭官一度問到，被告有沒有其他求情說話，但她保持沉默。鄭官便向她指出，控罪嚴重，不少案例均指須即時判囚。但被告竟反問「咁即係依家取消咗」，鄭官則解釋被告已被定罪，「你依家面臨監禁㗎啦」。

惟被告繼續表示，早前提出要「取消」，又問「我咩事要監禁」、「我仲未了解到點解要監禁」。鄭官多次向被告解釋不果，基於被告不清晰回應法庭問題，故決定押後至7月15日再作判刑，以待索取被告背景報告，期間被告須還押。

案件編號：ESCC 2648/2025

法庭記者：王仁昌

