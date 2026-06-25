「認識家國同心慶回歸」畫展閉幕 逾千學生參與防罪主題創作 展現共建平安社區責任

為慶祝香港回歸祖國29周年，葵青警區於6月19日至25日舉辦「認識家國同心慶回歸」川渝．童真童趣．合川兒童畫視界香港巡展暨防罪・愛港繪畫比賽得獎作品展。活動閉幕禮及頒獎典禮今日（25日）舉行。活動以「童真繪家國，同心護香港」為主題，一方面展出國家級民間文化藝術品牌「合川兒童畫」優秀作品，透過童趣視角搭建兩地文化橋樑，深化青少年國情認識。另一方面，向葵青區中小學生開展防罪．愛港主題繪畫比賽，以藝術形式推廣防騙防罪知識，弘揚愛國愛港精神，促進社區和諧穩定。

港式風情與巴渝文化互相碰撞

活動亦響應六月香港非遺月，特別邀請重慶市合川區非物質文化遺產保護中心代表出席閉幕禮及頒獎典禮，利用「香港非遺」與「重慶文化」的交集，體現兩地文創與藝術交流，讓港式風情與巴渝文化在畫作中互相碰撞。

教育局副局長施俊輝表示，活動意義深遠，既慶祝回歸29周年，也透過藝術創作引導學生建立正確價值觀、提升國家觀念與公民責任感。教育局重視藝術教育，將書法、國畫、傳統節慶、詩詞等元素融入課程，讓學生在潛移默化中感受中華文化底蘊，強化國家觀念和民族認同感。他又指，人工智能快速發展，原創能力與人文素養更顯珍貴，鼓勵同學積極參與各類藝術活動，深入學習中華文化，開闊視野，為日後服務社會、貢獻國家打好基礎。

推廣守護家園與鄰里協作理念

重慶市合川區文化與旅遊發展委員會黨委書記劉露表示，渝港血脈相連、淵源深厚，抗戰時期因物資往來結下「家族共生的紅色情緣」。他指1997年香港回歸、重慶設立直轄市後，兩地同步邁入新階段，人文氣質契合，文化根脈同源，交流密切。合川是巴渝文化重要發祥地，今次來港展出的100幅作品均為近年獲獎之作，承載學生對自然、生活與家國的熱愛。他期望以此為紐帶深化渝港文旅合作，並歡迎香港市民到合川感受三江風光與千年文脈。

葵青警區指揮官黃宏業表示，是次活動由警區與多個機構合辦，希望加深青少年對國情認識，並推廣守護家園與鄰里協作理念。他指，今次比賽共收到超過1,000幅作品，學生圍繞防罪滅罪、人身安全、精神健康等主題創作，展現對香港的熱愛與對共建平安社區的責任。他強調，展覽雖然閉幕，但防罪教育不會停止，希望學生將防騙意識帶回家庭與社區，在日常生活中實踐守護香港的初心使命。

其中精神健康組（中學）冠軍為保祿六世書院石巧晴，防罪及滅罪組（中學）冠軍為迦密愛禮信中學翁子晴，防騙組（中學）冠軍為棉紡會中學陳思敏；小學組別的精神健康組、防罪及滅罪組、防騙組冠軍分別為聖公會青衣邨何澤芸小學張恩悅、聖公會主愛小學梁肇高、聖公會青衣主恩小學楊盛竣。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球