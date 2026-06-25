涉持剪刀狂刺遊戲機中心兼職女員工 稱：插X死你 七旬翁否認企圖謀殺只認有意圖而傷人

七旬遊戲機中心前兼職男員工涉嫌於前年4月深夜，在遊戲機中心內尋找手機後離去，惟及後手持剪刀再度折返，並用剪刀連續刺向女員工稱「插X死你」，導致女員工身體多處受傷。涉案老翁今早在高等法院否認企圖謀殺罪，表示願承認「傷人17」，惟不獲控方接納，案件隨即開審。開案陳詞指，事主在受襲期間曾呼叫求救，惟被告指「收聲，唔好嘈」並繼續刺向事主。警員到場向被告詢問時，被告僅回應「爭拗，爭拗」。

79歲被告沈松賢否認於2024年4月5日，在香港深水埗長沙灣道21號地下「金寶遊戲機中心」，企圖謀殺陳金意。

持剪刀突狂刺事主至滿地血

開案陳詞指，五旬事主陳金意與被告並不認識，被告在2019年12月兼職受聘於「金寶遊戲機中心」，惟約3個月後便停止工作，而事主在2022年11月亦兼職受聘於該遊戲中心。案發當日深夜11時許，事主準備收工及關上店鋪之際，戴著口罩的被告突然出現，並向事主表示自己遺漏了手機在遊戲中心內，事主開燈讓被告進內尋找，約5-10秒後，被告步出遊戲中心，事主準備關門時，被告突然折返，右手手持剪刀企圖插向事主，並稱「我插X死你」。

事主感到驚慌，嘗試推開被告並跑回遊戲機中心，及後卻因失平衡跌倒在地上，被告遂將事主按在地上，不斷用剪刀刺向事主，事主未能記起被攻擊的次數，期間事主曾呼叫求救，惟被告喝斥「收聲，唔好嘈」並續刺向事主。遊戲機中心老闆透過閉路電視發現狀況，並看到滿地血跡，立即報案求助。兩名巡邏警員接報到場，發現事主正在流血，其面部、腳部、手部、及身體多處受傷，而被告則躺在事主的身旁，警員另在現場檢獲涉案剪刀，向被告詢問時，被告僅回應「爭拗，爭拗」。被告於同日被捕。

案件編號：HCCC5/2025

法庭記者：黃巧兒