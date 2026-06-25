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菲傭患癌後遭解僱入稟索償逾25萬元 胞妹供稱亡姐遭解僱終日以淚洗面

社會
更新時間：14:06 2026-06-25 HKT
發佈時間：14:06 2026-06-25 HKT

38歲菲律賓籍單親媽媽來港任職家傭期間，確診第三期子宮頸癌後遭解僱，使她無法在港接受公共醫療。菲傭2019年透過勞資審裁處成功獲僱主賠償3萬元；平等機會委員會早前代表她入稟區院控告僱主殘疾歧視，並申索收入損失、情感傷害和醫療費用等逾25萬元賠償。菲傭於2021年離世後，由其胞妹繼續訴訟，案件今於區院進行賠償額評核聆訊。胞妹供稱，姐姐被解僱後非常低落，胞妹不時會查看姐姐的呼吸，泣訴「我非常擔心」。區域法院暫委法官凌依楠押後裁決，將於9月25日前頒布。

確診患癌數日後即因此收解僱信

申索人Baby Jane Teodoro Allas由遺產管理人即其胞妹Mary Ann Allas Pereira（原名Mary Ann Teodoro Allas）代表，答辯人為前僱主Jamil Bushra。答辯方今日無人出席。

Baby Jane的胞妹Mary Ann Allas Pereira同為家傭，她供稱姐妹二人關係親密。妹妹憶述2019年2月，Baby Jane確診子宮頸癌後，感到震驚且非常害怕會被解僱。數日後，Baby Jane便收到解僱信，其中一個原因為她患癌。妹妹叫Baby Jane先不要簽署，並表示會詢問自己的僱主。其後Baby Jane仍遭解僱，她搬入妹妹僱主的家，與妹妹同住。

答辯人Jamil Bushra今日缺席聆訊。
答辯人Jamil Bushra今日缺席聆訊。

妹妹形容當時Baby Jane「不像她自己（Not herself)」，經常以淚洗面、失去食欲，會面對牆壁不說話，有時會反鎖自己在廁所，妹妹非常擔心，以至於不時查看姐姐的呼吸。妹妹指Baby Jane獨自養育5名子女，幾乎所有薪金都寄回菲律賓的家人，被解僱後Baby Jane非常擔心孩子以及自己的健康，又怕在工作簽證到期後須回國。妹妹續指，工作簽證到期後姐姐獲批旅客簽證，以處理勞資案件；他們曾查詢其他工作機會，惟獲告知機會渺茫。

胞妹僱主收留期間見Baby Jane長期憂慮

庭上播放由香港亞洲家務工工會聯會拍攝的紀錄片《The Price of Justice》，妹妹在片中提到，「在她（Baby Jane）回家前，我們要給他們好看（we have to give them a good fight）」。妹妹表示，Baby Jane願意讓公眾知道她的故事，可以提醒其他家傭。

Mary Ann的僱主Jessica Cutera供稱，Baby Jane遭解僱後入住她的住所，在之前知道Baby Jane的僱主不提供糧食。Jessica坦言自己幸運，擁有足夠的資源幫助Baby Jane，她亦曾自掏腰包支付部分費用。在朝夕相處中，Jessica見到Baby Jane長期處於憂慮之中，作供期間Jessica不禁哽咽。在紀錄片中，她直言許多僱主不清楚自己的責任，若不想承擔家傭患病的風險，便不應聘請家傭。

平機會一方結案陳詞冀法庭判處賠償，縱使答辯方毫無回應，判決仍會給予Baby Jane及其家人應得的尊嚴。凌官押後裁決，將於9月25日前頒布。

香港亞洲家務工工會聯會代表在庭外指，僱主至今仍未支付早前勞資審裁處裁定的3萬元賠償，而本案的整個過程中僱主一方均無人出席。

案件編號：DCEO11/2020
法庭記者：雷璟怡

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