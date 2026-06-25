李玟遺囑執行人入稟區院索賠 指精神科醫生及救護員涉疏忽治療

歌手李玟CoCo於2023年離世，終年48歲。她的遺囑執行人昨日入稟區域法院，向李玟的精神科醫生、2名救護員及消防處申索傷亡賠償。入稟狀指，精神科醫生涉疏忽治療，而救護員在送院途中亦涉有疏忽。根據司法機構網站，案件目前排期於12月7日作核對列表審核聆訊。

原告為LEE, Ferren May Lin 李美林的唯一遺囑執行人WANG FANG CHI FRANCES；被告依次為WONG WING SAN JOSEPHINE、LAO TAI FUNG、LO HOU ON和香港消防處。

入稟狀提到，李美林（李玟原名）於2023年7月5日離世。原告認為被告WONG WING SAN JOSEPHINE身為死者精神科醫生，在2022年8月至2023年6月間涉提供疏忽治療。原告又指，被告LAO TAI FUNG和LO HOU ON身為救護員，於2023年7月2日將死者從白加道41號柏架別墅住所送往瑪麗醫院，在送院途中涉及疏忽治療。而消防處作為兩名救護員的僱主，須負上責任。

因此原告根據《致命意外條例》 及《法律修訂及改革(綜合)條例》，入稟區域法院向4名被告申索賠償及利息。

李玟。

李玟的遺囑執行人入稟法院向精神科醫生與救護員索償。資料圖片

李玟。

入稟狀指李玟的精神科醫生涉疏忽治療，而救護員在李玟送院途中亦涉有疏忽。資料圖片

案件編號：DCPI2282/2026

法庭記者：雷璟怡