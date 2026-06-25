李玟遺囑執行人入稟區院索賠 指精神科醫生及救護員涉疏忽治療
更新時間：13:53 2026-06-25 HKT
發佈時間：13:53 2026-06-25 HKT
發佈時間：13:53 2026-06-25 HKT
歌手李玟CoCo於2023年離世，終年48歲。她的遺囑執行人昨日入稟區域法院，向李玟的精神科醫生、2名救護員及消防處申索傷亡賠償。入稟狀指，精神科醫生涉疏忽治療，而救護員在送院途中亦涉有疏忽。根據司法機構網站，案件目前排期於12月7日作核對列表審核聆訊。
原告為LEE, Ferren May Lin 李美林的唯一遺囑執行人WANG FANG CHI FRANCES；被告依次為WONG WING SAN JOSEPHINE、LAO TAI FUNG、LO HOU ON和香港消防處。
入稟狀提到，李美林（李玟原名）於2023年7月5日離世。原告認為被告WONG WING SAN JOSEPHINE身為死者精神科醫生，在2022年8月至2023年6月間涉提供疏忽治療。原告又指，被告LAO TAI FUNG和LO HOU ON身為救護員，於2023年7月2日將死者從白加道41號柏架別墅住所送往瑪麗醫院，在送院途中涉及疏忽治療。而消防處作為兩名救護員的僱主，須負上責任。
因此原告根據《致命意外條例》 及《法律修訂及改革(綜合)條例》，入稟區域法院向4名被告申索賠償及利息。
案件編號：DCPI2282/2026
法庭記者：雷璟怡
最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
2026-06-24 10:43 HKT
5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪
2026-06-22 21:00 HKT
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
2026-06-24 13:38 HKT