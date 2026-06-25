男副校涉私家車上非禮女子 准保釋至8月訊

52歲男副校涉於今年3月在一輛私家車上非禮一名女性，他被控1項猥褻侵犯罪，案件今於東區裁判法院提堂。涉案副校暫毋須答辯，以待辯方索取文件。主任裁判官張志偉押後案件至8月19日再訊，被告續准以1萬元保釋，期間不准離港及不得接觸控方證人。

被告葉文祖，被控於2026年3月26日在香港途經司徒拔道、黃泥涌道往香港仔方向一帶的私家車上猥褻侵犯女子X。

案件編號：ESCC1528/2026

法庭記者：王仁昌