羅馮律師事務所被接管 律師會：對該行律師及僱員進行專業操守調查

位於旺角恒生旺角大廈的「羅馮律師事務所」涉違反規則被香港律師會接管，是近三個月內、香港律師會介入的第二間律師行。律師會表示，有關的律師事務所未有遵從《律師帳目規則》（第159F章）規定，理事會遂決議根據條例賦予的行使權，介入該律師行的業務。

律師會回覆傳媒查詢指，根據《法律執業者條例》（第159章）（「條例」）第8AA條，律師會理事會行使其權力而對羅馮律師事務所進行調查。過程中，律師會檢取了若干檔案及文件。

經審閱從該等檔案及文件後，理事會於6月23日的會議上信納，有初步證據顯示，有理由懷疑該律師行的律師及／或僱員涉及不誠實行為，及／或該律師行未有遵從《律師帳目規則》（第159F章）。理事會遂決議根據條例第26A(1)(a)(i)、26A(1)(a)(ii)及26A(1)(c)條，行使條例附表2所賦予的權力，介入該律師行的業務，以保障公眾及該律師行的客戶的利益。

已委任羅拔臣律師事務所為介入中介人

律師會表示，將現已委任羅拔臣律師事務所為介入中介人，而介入行動已於6月24日展開。律師會繼續對該律師行的律師及／或僱員進行專業操守調查。如有必要，律師會會將個案轉呈律師紀律審裁團的審裁組召集人以進行紀律法律程序。根據條例第13A(1)條，律師會可發表由獨立的律師紀律審裁組所作出的裁斷及命令的撮要。

律師會已將調查過程中發現涉嫌的刑事罪行轉介香港警務處作進一步調查。律師會將一如既往，秉持最高的專業標準，嚴謹履行作為把關者及專業規管機構的法定職責，以保障公眾利益。