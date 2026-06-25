競委會入稟競爭事務審裁處 控三企業兩男子涉合謀騙6000萬科技券資助

競爭事務委員會入稟競爭事務審裁處，向暮晨、福維亞及杰特三間科技服務供應商，以及兩名公司董事展開法律程序。他們涉嫌在2019至2024年間，於380宗「科技券」申請中進行圍標及合謀定價，操控報價單以騙取約6,000萬港元政府資助。案中杰特已同意承認法律責任，並按照政策與競委會達成合作協議。

操控報價單作掩護 涉款達6,000萬港元

競爭事務委員會（競委會）入稟競爭事務審裁處（審裁處），向以下三間業務實體及兩名人士展開法律程序：

暮晨有限公司（暮晨） 福維亞工作室有限公司（福維亞） 杰特工作間有限公司（杰特） 李施亮（暮晨唯一董事兼唯一股東） 王志文（福維亞唯一董事兼唯一股東）

案情指出，在2019年7月至2024年7月期間，科技服務供應商暮晨、敬畏霧有限公司（敬畏霧）、杰特及福維亞，在向有意申請政府資助的企業提供資訊科技方案報價時，涉嫌從事反競爭行為。此案涉及380宗科技券計劃（科技券）申請，獲批資助金額高達約6,000萬港元。

在該380宗申請中，暮晨與敬畏霧直接擬定或操控杰特及福維亞報價單的最終價格。這些報價主要用作提供掩護，以增加暮晨與敬畏霧獲選為服務供應商的機會。為了方便預備該等掩護式報價，杰特及福維亞分別將各自公司的憑證，包括報價單範本、電子簽名、公司印章副本及電郵帳戶登入權限，提供予暮晨與敬畏霧。

競委會圖片

競委會行政總裁畢仲明。

競委會有合理因由相信，有關行為已構成合謀定價、瓜分市場、圍標及分享影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》（《條例》）下的「第一行為守則」。競委會現正向審裁處申請命令，包括：

宣布三間業務實體違反第一行為守則，並宣布李施亮與王志文牽涉入違反該守則；

向該三間業務實體施加罰款；以及

向李施亮及王志文作出取消董事資格令。

杰特同意承認責任 警方介入調查偽造文書

涉案的其中一間業務實體杰特，已同意承認法律責任，並已按照競委會的《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》，與競委會簽訂合作協議。

本案源於創新科技署（創科署）較早前轉介的一宗懷疑涉及反競爭行為的科技券申請。競委會在審視該宗申請後，進一步索取了其他涉及不同服務商（包括涉案業務實體）的科技券申請資料。在仔細研究創科署及香港生產力促進局（生產力局）提供的資料後，競委會發現當中存在可疑特徵，遂正式展開調查。

調查期間，競委會亦發現有個別人士涉嫌偽造文書，可能干犯刑事罪行，目前已將有關事宜轉交香港警務處作刑事調查。

競委會強調零容忍 呼籲企業勿共享憑證

競委會行政總裁畢仲明表示，打擊企圖濫用公帑的反競爭行為是競委會的執法重點之一。競委會將本案入稟審裁處，旨在向外界帶出明確訊息：此類行為性質嚴重，不但損害競爭，合謀者更藉此剝削香港市民的利益以謀取私利，競委會對此採取零容忍態度。

畢仲明指出，部分企業可能存在誤解，以為只要不直接參與競投，純粹向競爭對手「分享」或「借出」公司憑證並不會構成問題，甚至視之為一種互惠互利的商業行為。然而，本案明確顯示這種做法絕不可取，且會被利用作圍標手法，構成《條例》下的嚴重反競爭行為。因此，不論任何行業的企業在任何情況下，均不應與其他公司分享公司憑證，且所有標書和報價亦必須獨立擬備。

最後，競委會感謝創科署及生產力局在調查期間提供全面協助，並讚賞兩家機構防範反競爭行為的警覺性。