長者現金津貼下月起直入內地銀行賬戶  議員倡擴展至接通電子支付平台

行政長官李家超昨日(24日)宣布，下月將會推出優化可攜現金援助的發放安排，容許在廣東及福建養老的香港長者，選擇由政府將款項直接匯入其內地指定銀行帳戶。民建聯立法會議員植潔鈴及團結香港基金助理研究總監周嘉俊均對此表示歡迎，認為措施能大幅便利跨境養老的長者，並建議可擴展至接通電子支付平台，及需提防騙徒藉新政策向長者詐騙，令長者誤墮陷阱而蒙受損失。

植潔鈴今（25日）在電台節目表示，長者過往需要每個月或隔幾個月親自回港提取現金，或依賴親友帶錢回內地。若長者選擇透過找換店匯款，不僅需要支付額外手續費，更曾發生因觸及匯款限額而導致內地戶口被凍結的情況。她表示，戶口解凍往往需時數月，這令長者面臨斷糧的財務不穩定情況，構成巨大的心理壓力。新安排將津貼直接存入內地戶口，能有效解決這些痛點。

建議提供匯率優惠及擴大醫療券適用範圍

針對新安排的落實及未來優化，植潔鈴提出了多項具體建議，包括要理順行政手續，由於兩地對於個人資料，如英文姓名串法港粵標準可能有異，初期實施時需特別留意，確保長者能順暢地收取津貼。其次是可否提供匯率優惠，免卻長者兌換成人民幣使用時，因兌換差額造成的損失；以及接通電子支付平台，如Alipay（支付寶）或 WeChat Pay（微信支付）等，將可省卻長者由銀行轉帳到平台的步驟，更加靈活便利。

植潔鈴又期望政府可以進一步擴大醫療券適用範圍，未來可涵蓋更多內地省份，以完善整體的醫療及安老配套。

周嘉俊：金融系統打通 破除長者被割裂迷思

團結香港基金助理研究總監、醫療及社會創新研究主管周嘉俊在同一節目上，認為這是一項長遠的安排，象徵著中港兩地在金融系統上的打通，對未來跨境安老模式的轉換會有很大啟示及突破點。過往不少長者擔心，退居內地生活就等同與香港割離，彷彿要在兩地之間二選一。新安排破除了這種迷思，向長者傳遞了一個明確信息：即使在內地生活並使用內地戶口，依然能順利接收香港政府的資助與福利。

展望未來，周嘉俊認為金融系統的打通將為跨境安老帶來更多可能性，除了現有的生果金及高齡津貼，未來可探討將「傷殘津貼」及「廣東院舍照顧服務計劃」等資助，同樣以直入內地戶口的方式處理。市場上有不少按月派發的財務產品，如年金，若未來香港的金融機構能打通此渠道，將款項直接匯入長者內地戶口，長者便能受惠於內地較低的消費水平，進一步提升其購買力及生活質素。

提防騙徒借新政策向長者詐騙

對於新安排的落實，周嘉俊指出有兩大行政及安全細節需要關注，在執行層面上，他期望申請手續能做到「一站式」，避免要長者分開多次確認及辦理，以達到真正的便利。其次由於新安排牽涉兩地銀行戶口的資金流通，周嘉俊擔憂會有不法分子或騙徒藉機向不熟識新政策的長者進行詐騙，呼籲政府及長者需密切留意並小心防範以免誤墮這類新型陷阱。

他又認為，隨着醫療和津貼逐漸實現可攜帶上內地，下一步應着眼於長期照顧服務。他建議未來應積極探討能否將社區內的長期照顧服務同樣延伸至內地。透過提供香港與內地更多元化的選擇，不僅能提升長者的生活水平，更能讓他們安心選擇最適合自己的養老模式。

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