宏福苑聽證會 ｜專家稱火災規模及環境前所未有 消防現場採額外行動極有限

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（25日）舉行第五輪最後一場聽證會，由兩名獨立委員會委任的消防工程專家作供，包括香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI ，以及香港理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明 。

由於有證人會以英語作供，展城館現場設有廣東話、普通話和英語即時傳譯，至於香港中央圖書館演講廳的轉播區會同步轉播展城館的廣東話即時傳譯。

6月25日聽證會重點：

兩名獨立委員會委任的消防工程專家作供，包括理大建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI及理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明。

Asif Sohail USMANI分析火災發生須有「火三角」條件，包括燃料、熱量與空氣，他解釋閃燃會使室內所有可燃物表面同時起火；燃料耗盡或室內氧氣濃度降至無法支持燃燒為止，便進入衰退期的悶燒階段，他相信宏福多個單位起火時都經過悶燒和閃燃階段。

Asif Sohail USMANI指火災「在規模和環境上均屬前所未有」，而消防處在現場能採取的額外行動「極為有限」

江黎明指出燃燒火焰導致客廳窗戶玻璃破裂，惟單位不同面向，受火程度差異極大。

江黎明指出濃煙在短短10秒便可由光井內角底部升至大廈頂部，住戶選擇移動，反而遭遇後續火災而喪生。

【12:20】委員會主席陸啟康表示，委員會今日稍後將會把專家報告的建議上載至獨立委員會的網站，可讓公眾知悉。

光井變「內角火」煉獄 濃煙10秒直攻頂樓 住戶逃出反喪命

【11:50】宏福苑最先起火的位置相信是宏昌閣光井，江黎明指出，專家模擬結果顯示，光井作為半封閉的「內角」空間，兩邊牆壁阻礙了熱量散失，蓄積熱能產生更高火焰。考慮到光井內角底部堆積大量可燃雜物，加上竹棚掉落底部導致燃燒不完全，從而釋出極大量濃煙。濃煙沿內角半封閉空間快速向上湧，模擬發現，濃煙在短短10秒便可由光井內角底部升至大廈頂部。

江黎明續指，由於4號及5號單位的廚房窗面向光井，內角大火產生的大量濃煙經破損的窗，首先快速攻入4號及5號單位；同時，濃煙亦經生口竄入逃生梯間，快速切斷了住戶逃生路徑，故宏昌閣的樓梯間與走廊發現罹難者。他續指，2號及3號單位由於沒有面向內角火，故未見火燒痕跡，卻有住戶死亡，事後研死者判為濃煙中毒所致。

江黎明舉例，宏昌閣2603單位雖未受天井內角火直接影響，但住戶開門時發現走廊已滿佈濃煙，而煙源相信來自已全面燃燒的2604單位。另一例子1202單位亦未起火，但隔壁的1201單位已發生劇烈火災，濃煙經對門竄入1202。江相信，若1202號住戶當時留在室內並打開窗戶排煙，因單位內無火源，而且封閉大門限制進煙量，或可倖免於難；然而住戶選擇移動至其他單位，反而遭遇後續火災而喪生。

江黎明特別指出，相比起內凹半封閉式的天井內角，平坦的外牆面無法促使煙霧與火勢如此強烈向上蔓延。

火災短時間造成嚴重破壞 強度在過往經驗中較罕見

【10:50】江黎明指出，從大火當天的電視片段可見向外燃燒的火焰，這些燃燒火焰會導致客廳窗戶玻璃破裂，而玻璃破口正是火勢侵入室內的主要途徑。相比之下，主臥室側邊窗戶僅受到輕微損壞，部分窗戶甚至僅有玻璃掉落而未燃燒，顯示不同面向的受火程度差異極大。

江黎明指，團隊亦比對同樓層不同戶型的廚房，發現即使格局相同，受損程度卻不一致。當中B類房間有18個戶的客廳與臥室完全未起火，佐證火勢並非由廚房擴散至客廳，團隊亦觀察到，火災初期在短時間內即造成嚴重破壞，強度在過往經驗中較為罕見。值得注意的是，有樓宇的竹棚在反應火（reaction fire）一側迅速倒塌，但另一側未立即坍塌，反而成為額外燃料，助長火焰向上燃燒，認為火勢由下層單位向上層蔓延。

專家團隊曾對比測試具阻燃性的棚網及宏褔苑棚網樣本，江黎明表示，小火點燃阻燃棚網時，阻燃棚網會收縮熔化，並未產生持續火焰；非阻燃棚網樣本起火後會繼續燃燒，經過11分鐘，大片棚網已經燒融，地下見到滴焰，相信會點燃並焚毁紙皮、木板等。至於發泡膠方面，測試發現封窗發泡膠在高溫下，會快速融化脫落，或會引致垂直蔓延，及作為燃料延長大火燃燒時間。

大火強度在高峰到進入衰減階段僅歷時約2至4分鐘

【10:40】香港理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明表示，大火強度在極短時間內達到高峰，但從高峰到進入衰減階段僅歷時約2至4分鐘，強調雖持續時間短，卻能釋放極高熱能量，足以擊碎窗戶玻璃，並點燃相鄰房間的可燃物。

江黎明提到，火勢透過外牆殘留的裝飾材料向上垂直蔓延，同時也因高溫輻射與掉落火種，橫向擴散至鄰近單元，導致多個樓宇在不同時間點相繼發生噴出大火。他將各棟樓宇的大火發生時間列表比對，發現宏昌、宏泰在地面層有明顯的火勢傳播路徑，並非僅靠飛火，而是地面可燃物被引燃後快速連鎖反應。

另外，江黎明將受災房間分為兩類，A類房間為客廳設有大面積窗戶，且直接面向噴出火災方向，因此受高強度熱輻射直接衝擊，玻璃幾乎全數破裂，室內多數完全燃燒狀態。B類房間為廚房雖同樣面向火舌，但客廳位於側面，未直接暴露；主臥室側窗則承受延長火焰影響，該類房間多數僅廚房有局部火災，客廳與其他空間則幾乎無火損 他強調，今次火勢並非從廚房開始蔓延，而是由客廳窗戶遭受外部噴出火焰加熱後，引發內部全面燃燒。

江黎明亦指出，噴出火災後期因可燃物不足、氧氣供應受限，產生大量不完全燃燒濃煙，煙霧迅速充滿整棟建築，影響多個樓層與單位，對逃生與搜救造成極大阻礙。

香港理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明。汪旭峰攝

同意若宏福苑棚網具阻燃性能 或不會引致下方物料起火

【13:20】Asif Sohail USMANI同意政府代表大律師卓元暢所言，委員會專家團隊大致同意政府專家昨日作供的報告內容；不過他多次提到，具阻燃性能物料只不過是通過特定防火測試的物料，不代表在任何情況下均安全。他同意卓元暢指，假如宏福苑棚網具阻燃性能，初期起火後便會自行熄滅，或不會引致下方物料起火，最終火勢規模亦可能相對較細小；但他強調，阻燃物料在是次個案有效用，不代表在其他情況有效，最終仍要就各個情況作風險評估。

專家建議每幢大廈開發專屬手機應用程式 取代傳統火警鐘

【12:00】Asif Sohail USMANI指出，近年建築地盤及維修中樓宇的火警頻仍，反映現行對「臨時工程」的規管存在系統性漏洞，必須從公共政策層面檢討。

Asif Sohail USMANI表示，本港消防策略及訓練主要針對室內火災，此類火災佔整體九成以上。然而，全球對高層建築發生的「野火式」火災（即火勢在建築物外部迅速蔓延）仍缺乏有效應對策略。目前法例容許臨時工程使用可燃物料，因該等物料不被視為建築物永久部分，但電梯槽等位置屬例外。專家以「嘉利大廈」火災為例，指出樓宇維修及翻新期間的火警屢見不鮮，尤其當多幢相鄰建築同時進行工程，且工期長達一年以上，便嚴重挑戰「臨時」的定義，風險大增。

長期建議方面，Asif Sohail USMANI認為應透過研究與諮詢，建立一套以風險為本的嶄新管理架構。在科技應用方面，Asif Sohail USMANI建議為每幢建築開發專屬的手機應用程式，提供居民即時通報、警報及現場影像串流功能，甚至可取代傳統建築警報器，透過個人行動裝置實現更迅速的相互通報，關注的人越多，及早發現問題的可能性就越大。（ they can tell each other the more Eyes，the more the likelihood of early detection of。）長遠而言，可導入數位對映（Digital Twin）技術，對高風險場域進行即時監控，並結合人工智慧模擬，預先識別最嚴重的潛在災害情境，邁向自動化的建築安全管理。

倡禁止相鄰大廈進行外牆臨時工程 將凹槽及工作天井納入規管

Asif Sohail USMANI建議， 禁止相鄰或位於同一建築群內的高層建築，同時進行可燃物料的外牆臨時工程；將建築物的凹槽及工作天井視為特殊垂直豎井，納入規管；對仍有人居住的維修中樓宇，訂立更高的監管門檻；審批維修工程時，必須考慮建築物的幾何分佈、窗戶及開口位置、避難層設置等特殊因素；引入自動化監測系統進行持續工地監察，並設置獨立偵測及抑制系統；嚴禁任何可燃物料置於建築物外部可能導致煙熱進入室內及阻礙逃生路徑的位置；亦不得在離地出口上方堆放可墜落之可燃物料；確保所有臨時工程物料均經防火處理，並附有認證及來源文件；工地工人須定期接受防火意識培訓，並在工程展開前對住戶及工人進行深入安全教育，隨後定期舉行火警演習；檢討建築物管理架構，包括業主立案法團、物業管理公司與房屋署等的協調機制。

消防在火災中採取的行動極為有限 難以從根本改變結局

【11:30】Asif Sohail USMANI表示，前線消防行動迅速有效，四級火時已調配的資源實際上超出五級火要求，但悲劇仍凸顯了臨時工程監管與建築物外牆防火規定的嚴重不足，強調火災「在規模和環境上均屬前所未有」，而消防處在現場能採取的額外行動「極為有限」，難以從根本上改變結局。

Asif Sohail USMANI會上引用1993年至2023年多國及地區的統計數據：全球主要為先進經濟體平均每每十萬人口火災死亡人數為1.6人，香港在今次大火前的火災死亡率僅為0.6人（每十萬人口），遠低於全球平均；然而，單是今次火災便導致每十萬人口死亡人數驟增至2.24人。

火災存在必要條件為「火三角」 包括燃料、熱量與空氣

【10:30】Asif Sohail USMANI解釋，火災存在的必要條件為「火三角」，包括燃料、熱量與空氣，當這三要素結合，燃料發生熱解作用，釋放出可燃氣體，進而產生火焰。他提到，室內發生的火災與室外不同，其進程可劃分為5個階段，首先初期火源可能僅為陰燃或微小明火，未被及時發現，溫度與熱釋放率均較低，到成長期階段火焰逐漸擴大，產生大量煙霧，煙氣累積於天花板並形成高溫層，其輻射熱足以引燃遠離火源的其他可燃物，進入閃燃階段。

Asif Sohail USMANI表示，閃燃會使室內所有可燃物表面同時起火，火勢在極短時間內席捲整個空間，溫度急劇攀升，閃燃後，火勢進入全面燃燒階段，直至燃料耗盡或室內氧氣濃度降至無法支持燃燒為止，便進入衰退期的悶燒階段，直至熄滅。

他相信，宏福多個單位起火時都經過悶燒和閃燃階段。而且若通風受限，可能仍殘留未燃燒的燃料蒸氣，存在復燃風險；加上一旦有人打開窗戶，外界湧入的氧氣便會引致「爆燃」。他強調爆燃相當危險，而且會出現火勢燒壞玻璃窗後引發爆燃，火吞由窗外向上燃燒蔓延至上層單位，亦是常見的垂直蔓延方式。

Asif Sohail USMANI提到，一般室外火災由於熱能會向外擴散，不會出現室內火災的聚能連鎖效應。

重點分析火勢快速垂直及橫向蔓延機理 進行火災及煙霧擴散的詳細模擬等

【10:05】香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI表示，作為消防安全工程研究人員，團隊深信其職責在於調查火災隱患、向公眾傳遞正確資訊，並最終致力於減少可預防火災造成的人命傷亡。

Asif Sohail USMANI首先對火災中的傷亡者表達深切哀悼，並致敬在職務中無私奉獻的消防人員。他強調，團隊獲委員會委託，將詳細檢視火災的發生機制與蔓延路徑，並提供專家分析，以助委員會提出調查結論與改善建議。

他提到，根據委託職權範圍，研究重點包括分析火勢沿外牆快速垂直及橫向蔓延的機理、進行火災及煙霧擴散的詳細模擬、分析外牆建築材料的點火及燃燒特性、檢視現行消防安全標準是否充足、對相關建材進行獨立測試，評估其火災蔓延特性等。