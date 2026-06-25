每日雜誌｜世紀大火敲警鐘 推動阻燃帆布應用 價格較普通帆布貴1倍 勢轉嫁市民

宏福苑大火獨立委員會的聽證會日前披露，大維修期間用作圍封工作台及覆蓋建材的帆布，其可燃性較棚網更高。有安全專家指出，帆布的結構設計、物料較棚網多，一旦被引燃，火勢蔓延速度會更快。有建造業界人士透露，大火後市民警覺性有提升，要求轉用阻燃物料，業界亦正逐步推動轉用阻燃帆布，但成本增加難以避免，最終或轉嫁至市民。竹棚業界則表示，一般外牆工程中，帆布直接接觸火源的機會較低；阻燃帆布價格較普通帆布高約1倍，現階段未有其他物料能取代其覆蓋功能。

有業界人士指出，市面上部分藍色帆布是符合阻燃要求阻燃帆布。 受訪者提供

帆布可防止工具、沙石及雜物掉落砸傷途人。

宏福苑大火引發社會重新審視棚架物料的火警風險。建造業總工會理事長周思傑表示，宏福苑大火發生之前，業界較少留意防護物料的阻燃性，絕大部分使用不阻燃帆布，部分較小型的懸空式棚架，更直接以帆布取代阻燃棚網，亦有地盤直接將帆布鋪設在密竹上代替木板。他說，勞工處曾明確指出這種做法非常不理想，因帆布質地柔軟，雖能捕捉掉落的工具雜物，卻未必能承受人體下墜的衝擊。

他坦言，肉眼較難直接識別常見的藍白或綠色帆布是否具阻燃性，但若是普通紅白藍帆布，則能確定其不具阻燃效果，「那些帆布絕對是不阻燃，不過現在已很少見到。」惟他相信，目前市面上大部分承建商已在使用阻燃帆布。

主要用途阻擋砂石雜物跌落

承建商授權簽署人協會主席李啟元補充，一般市面上售賣的藍白帆布並不具阻燃功能，除非是特別訂造；綠色帆布方面，部分專門用於重建拆樓工程，由於涉及入則、批則及申請開工同意書，根據規定必須有阻燃功能，「市面上常見的綠色及部分藍色帆布是符合阻燃要求的。」

帆布常用於地盤覆蓋或保護建築材料。

社會資源拓展學院院長何賜明提到，帆布的主要用途集中在拆樓地盤，或需要更換外牆紙皮石的維修地盤，用以阻擋砂石或防止體積較大的雜物跌落路面。香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華亦指，地盤經常利用帆布覆蓋露天存放的建築材料，例如英泥，以防被雨淋濕；部分木板或金屬物料運抵工地後，亦會鋪設帆布作臨時保護，避免碰撞損壞。在泥水等濕作業工序中，工友亦會利用帆布覆蓋地面，防止泥漿濺污其他位置。

何賜明表示，未經阻燃處理的普通帆布，其危險程度確較棚網更高。他解釋指，棚網由尼龍繩編織而成，網眼較大，屬較為疏落的物料；帆布是一整幅密實的尼龍塑膠物料，在相同氧氣及溫度條件下，可燃物質更多，一旦起火會產生熔滴及高溫，火勢亦較容易迅速蔓延。

建造業總工會理事長周思傑指，部分維修工程直接將帆布鋪設在密竹上，或存在安全風險。

周思傑指出，政府部門現時會定期巡查，嚴格審查承建商提交的證書及相關檢測報告，加上防護物料佔整體建築成本比例不高，承建商鋌而走險使用不合規物料的誘因相對較低。

去年底，屋宇署就外牆棚網、防水油布等的阻燃效能，向業界發出「作業備考」。根據《註冊承建商作業備考85》（PNRC85），正在興建、拆卸、改動及加建、修葺或進行小型工程的建築物於外牆棚架鋪設的保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布，須具備符合認可的阻燃效能標準，以阻緩一旦火警發生時火勢蔓延。

有地盤已使用阻燃帆布。 受訪者提供

阻燃帆布售價較普通帆布高約1倍。 受訪者提供

何賜明強調，現時工程如需要使用阻燃帆布，相關物料須送往政府認可的實驗所檢測。他提到，目前的檢驗指引豁免了少於三層高的小型棚架，以及個別單位維修的吊棚工程，但他強調，承建商有責任確保工程的安全。

業主及承建商安全意識顯著提高

竹棚業香港聯會理事長蘇天銘坦言，裝修及維修工程使用的物料，完全取決於「上家」的要求，在法律未有強制規管的情況下，上家一般不會主動要求阻燃物料，承建商因此大多直接向供應商採購不阻燃的帆布；大火後，業主及承建商的安全意識已顯著提高，即使是小型地盤，業主或大判也願意支付較高成本採購阻燃物料，包括售價貴1倍的阻燃帆布，以減低火警風險。

竹棚業香港聯會理事長蘇天銘表示，裝修及維修工程使用的物料，完全取決於「上家」的要求。

他補充，一般外牆工程中，帆布直接接觸火源的機會較低，多年工作經驗亦留意到普通帆布雖不阻燃，卻非易燃，「掉下的煙頭有機會燙穿帆布，但棚架從來沒有試過因此着火。」

內地多數使用金屬鐵網和孔洞鐵板取代帆布，惟在香港較難實現。

據了解，內地多數使用金屬鐵網和孔洞鐵板取代帆布，但香港普遍依賴竹棚，在承重及結構安全上比較難以實現。蘇天銘強調，當棚架搭建好後，帆布可以順應棚架結構，避開竹枝，並完全貼緊外牆鋪設，這種全面覆蓋的防護效果，是其他物料所無法取代。

香港執業安全師學會會長李光昇提醒，「阻燃」並不代表「完全不會燃燒」，而是在火源移開後，通常能在4秒內自行熄滅。他表示，若地盤或業主要求使用阻燃棚網，通常亦會同步要求採用阻燃帆布，否則只更換其中一種物料，防火效果將大打折扣。

市面一直有供應阻燃帆布

伍新華指出，阻燃帆布在市面上一直有供應且容易購得，屬傳統防護物料，承建商向合適供應商訂購即可，通常從內地進貨。他認為，只要給予業界合理過渡時間，不會對工程進度造成太大影響。他續指，在過去半年，業界已逐步更換阻燃棚網，目前亦正轉用阻燃帆布。

業界普遍認同提升安全的同時，無可避免增加成本。何賜明表示，過去大多依賴供應商提供的證書，以證明物料符合阻燃要求；惟PNRC85則要求以每個地盤作為獨立單位進行抽樣檢測。換言之，即使供應商已完成測試，承建商仍需自行將物料樣本送往由政府指定認可實驗所重新檢驗。以棚網為例，每個樣本的檢測費用約需2000元。

李啟元則關注，屋宇署巡查期間會抽取樣本，但現時未有列明數量，若承建商未有預留足夠備用物料，便可能影響工程進度，「整個地盤就要停工了。」此外，承建商須即時以新物料修補被剪開的位置；若補充物料來自不同批次，則有可能需要重新送檢。

蘇天銘亦表示，承建商需安排人手記錄及拍攝抽樣過程，並等待檢測結果，期間涉及額外的人力及時間成本，亦需額外購入約2成物料，以備抽樣檢測及日後更換之用。他估計，每個工程項目的起步成本至少增加3至4萬元，最終或反映在工程報價上，由市民承擔。

業界建議從生產及供應鏈源頭監管

有建造業界人士認為，現行以地盤為單位進行防護物料抽樣化驗，未必是最理想做法，建議將監管重心前移至生產及供應鏈源頭，從根本確保物料質量。

社會資源拓展學院院長何賜明認為，現時做法有如「要求消費者購買電動車後再自行檢驗電池」。他認為，產品安全的把關責任應主要落在生產工廠、香港代理商及供應商身上，而非承建商，「生產的工廠必須是合資格工廠，出廠的時候應該檢測它的貨品，不能魚目混珠，賣假東西。」

承建商授權簽署人協會主席李啟元則建議，政府可考慮要求棚網及帆布等防護物料在生產時加設射頻識別（RFID）技術，以建立完整追蹤機制，同時由本地合資格供應商負責把關，相信有助防止「溝貨」，亦減少地盤重複抽樣及化驗，造成資源浪費。

記者：潘明卉