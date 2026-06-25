天文台｜大致多雲 日間部分時間有陽光及酷熱 市區最高氣溫約33度

高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部。同時，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東內陸。

在上午五時，強烈熱帶風暴米克拉集結在沖繩島之西南約430公里，預料向東北偏北移動，時速約18公里，橫過琉球群島一帶。 同時，熱帶風暴海高斯集結在沖繩島之東南約1440公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩西南風。

分區氣溫

九天天氣預報

展望明日天氣漸轉不穩定，週末期間有驟雨及雷暴。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

高空反氣旋會在今日繼續為廣東帶來酷熱的天氣。隨著反氣旋減弱及受一道低壓槽影響，未來一兩日華南有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在下週初再度覆蓋廣東，該區驟雨逐漸減少，天色好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下週中後期影響南海中北部。此外，熱帶氣旋米克拉會在今明兩日橫過琉球群島一帶，隨後靠近日本本州南部，而熱帶氣旋海高斯會移向日本以南海域。