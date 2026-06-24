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宏福苑聽證會︱消防助理處長哽咽：何偉豪有時間逃生但選擇救人 為助輪椅婆婆與隊員失散

社會
更新時間：17:50 2026-06-24 HKT
發佈時間：17:50 2026-06-24 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行第五輪第二場聽證會。作供的跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽表示，事件中殉職消防員何偉豪接到的任務是到宏昌閣，但他在宏泰閣決定協助一位坐輪椅的婆婆，故與另外兩位隊員失散，相信其後誤以為宏泰閣是宏昌閣，並到宏泰閣25樓，從火場低兩層的升降機進入，顯示何有跟程序。

指何偉豪及隊員都有跟程序 無顯示存疏忽

于文陽發言時一度哽咽，重申何偉豪當時身上有滿氣的氣樽，有足夠時間自行逃生，但當時何選擇了救人。他表示處方會檢討並避免同類事件再度發生。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃引述最終調查報告指，事件中殉職消防員何偉豪進入火場及失散，他與其他兩位同行消防員都有跟程序，無顯示存在疏忽。

于文陽又表示，火災造成168人死亡，當中逾九成遺體均在宏昌閣及宏泰閣內尋獲，但兩座大廈的發現位置有明顯分別，宏昌閣大部分死者於單位內發現，僅約24人在公共地方（走廊、樓梯等）找到；相反，宏泰閣則有一半死者喪生在公共地方。

「生口」導致濃煙及熱力迅速湧入樓梯 居民被逼折返單位

他指宏昌閣起火位置的光井直接通往兩條樓梯，而大廈每五層加裝的「生口」導致濃煙及熱力在火警初期已迅速湧入樓梯，因此，當居民發現火警後嘗試經走廊進入樓梯逃生時，兩條樓梯很快已無法使用，被逼返回單位內暫避，故能解釋宏昌閣死者大多數在單位內發現。

對於在一般情況下，居民聽到火警鐘嘗試離開單位逃生，于文陽認為是正確，但是否堅持要走，須評估自身狀況和位置，倘遇上濃煙應盡快折返單位或尋求庇護。他坦言，事件中很多人因濃煙經「生口」攻入而被困樓梯、加上樓梯出口被雜物阻住「走唔到」。對於有居民乘搭升降機反而成功逃生，于認為是「好特殊的例子」。

 

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