英皇集團主席楊受成與副主席楊政龍同登中國慈善榜 榮獲「公益慈善事業領航者」和「公益慈善事業標竿」稱號

英皇集團主席楊受成與集團副主席楊政龍今日（24日）在北京舉行的「中國慈善榜致敬榜樣2026」中，分別榮獲頒「公益慈善事業領航者」及「公益慈善事業標竿」稱號，楊博士已連續19年獲得肯定。同場英皇娛樂藝人惠英紅亦獲頒「公益慈善事業星力量」，表揚她在演藝及公益領域的突出貢獻。「中國慈善榜」由《公益時報》舉辦，《公益時報》則由民政部主管，中國社會工作聯合會主辦。

楊受成：讓慈善力量生生不息 使仁愛精神代代相傳

楊受成超過半世紀恪守慈善初心，關顧社會各階層需要，在內地及香港共資助興建十多家長者服務中心和兒童福利院，提供逾3000張床位。早在70年代，他已是「南九龍獅子會」創會會長，其後成立「英皇慈善基金」及「楊受成慈善基金」，專注長者善終服務及青年教育工作。2025年底大埔火災，楊受成以基金名義聯同楊政龍及英皇娛樂藝人總捐款逾3,000萬港元。楊受成在中國慈善榜頒獎禮上表示：「我會帶著這份信任和榮譽，帶領英皇集團，為中國慈善事業的發展貢獻力量，讓慈善力量生生不息，使仁愛精神代代相傳。」

英皇集團主席楊受成（中）獲中國社會工作聯合會會長陳存根（左）及中國老年保健協會黨支部書記、會長閆青春（右）頒發「公益慈善事業領航者」稱號 。

英皇集團副主席楊政龍獲頒「公益慈善事業標竿」稱號 。

楊政龍：希望幫助廣大青年向上流動

楊政龍作為「公益慈善事業標竿」，多年來持續為基層發聲，尤其關注青年群體。他身兼全國政協委員、北京市政協委員、全國青聯常委、北京青聯副主席等多項公職，搭建港澳與內地青年溝通橋樑，參與「進校園講國情」講座，並帶領港澳青年重走長征路，助力增強國家歸屬感。集團連續兩屆參與民政及青年事務局實習計劃，提供優質實習機會。楊政龍表示：「青年是祖國的未來，我希望幫助廣大青年向上流動，同時引導他們用善行回饋社會，讓越來越多的青年人成為中國公益慈善事業的中堅力量。」

惠英紅：始終懷抱著初心把公益之路走下去

惠英紅獲頒「公益慈善事業星力量」。她從事演藝事業近五十年，是首位香港電影金像獎最佳女主角及首位獲得華表獎優秀女演員獎的香港演員，近年更擔任青年電影展導師提拔新人。公益方面，她關注認知障礙群體、長期助養兒童，多次為河南暴雨、西藏地震、大埔火災等災害捐款，並常年探訪老人院及校園。她在現場分享：「做公益對我來說從來不是工作，是本能。我勇敢嘗試不同的人生課題，感恩過往的一切。身為公眾人物，希望我們每個人面對困難時不害怕、不退縮，堅強不息。我會始終懷抱著這份初心，把公益之路一直走下去，永不停歇。」

未來，英皇集團將著力構建可持續社會價值生態，讓更多長者安度晚年、更多青年收穫成長，讓商業向善的力量匯聚成推動社會向上發展的不竭暖流。