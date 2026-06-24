港大醫學院引入手術機械人助接駁毫米級血管  已完成48宗手術 助延長醫生職業壽命

為提高精準度，越來越多手術引入機械臂輔助。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院外科學系團隊引入一個機械人系統，輔助進行「顯微外科手術」，即接駁微小血管等精密手術，至今已完成48宗個案，全部病人術後均無出現併發症。團隊指，機械人有助避免醫生手震問題，提高手術精準度，亦有助縮短相關外科醫生等培訓時間。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床副教授、瑪麗醫院頭頸及整形修復外科主管周令宇指出，顯微外科手術即是「用顯微鏡做手術」，傳統方法中，醫生需以顯微鏡放大5至50倍，以人手接駁血管、淋巴管及神經線等僅0.1至3毫米的組織。此項手術精準度要求甚高的手術，手震問題可說是最大挑戰，同時，因醫生要遷就顯微鏡及病人位置，很多時候需於特別姿勢做手術，需要醫生適應惡劣情況下發揮最高水平，故培訓一個顯微外科醫生需時相當長。

可減省外科醫生培訓時間

港大醫學院透過臨床研究方式，於去年引入一款已於外國取得認證的手術機械人，並以該機械人輔助，為48名病人進行顯微外科手術，當中包括全球首宗以機械人輔助，為肝移植手術縫合微血管的個案。透過機械人，醫生可遠距透過螢光幕，操控有防手震功能的機械臂進行手術。周提到，隨著醫生年紀增長，長時間進行顯微手術或會出現肩頸、眼睛問題，而透過系統，不單可解決手震情況，亦能讓「醫生個壽命可以長少少」，亦可讓年輕醫生毋須再花時間適應手震及不同姿勢做手術的問題，相信可減省外科醫生的培訓時間。目前醫學院有4位醫生接受培訓後已可進行相關手術。

周亦指出，所有血管及淋巴接駁亦可透過機械人系統輔助處理，惟機械臂長度固定為15厘米，肝移植手術中，若病人體型「厚啲、大啲」則未必適合。

機械臂針對幼至毫米血管及膽管

醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁就說，以往普通外科常見的機械臂會較為「粗身」，而今次的系統就針對幼至毫米的血管、膽管等，因此適合用來接駁，活肝移植中細微的血管，減少醫生手震等問題對手術的影響。他續指，一旦活肝移植的血管接駁出問題，嚴重者可致肝衰竭，而患者亦未必有機會再換肝。他希望未來醫管局可為瑪麗醫院引入此儀器，並將該治療方案可恒常化。

記者：伍萬庭

攝影：吳艷玲