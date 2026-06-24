《2026年證據（修訂）條例草案》二讀 林定國 : 容許易受傷害證人供詞可呈堂

律政司司長林定國今日（24日）在立法會動議二讀《2026年證據（修訂）條例草案》，旨在改革刑事法律程序中普通法下的傳聞證據規則。他表示，條例草案的根本目的是透過在指明情況下容許傳聞證據獲法庭接納，消除現行規則過於僵化的弊端，從而使審訊更貼近事實真相。

林定國指出，所謂「傳聞證據」，是指某人在法庭外作出的陳述被用作呈堂證據，以證明其內容屬實。現行普通法「傳聞規則」規定此類證據一般不可接納，少數例外情況則由成文法或普通法容許。該規則的原意，是確保障人可透過盤問測試其可信性及證供準確性。然而，多年來學界、法律執業者及法官屢次批評該規則欠缺彈性、複雜且例外規定模糊，導致部分對裁斷案情有關鍵價值的證據，因不屬於狹窄的例外範圍而被排除，即使按日常生活標準判斷屬準確可靠，亦無法呈堂，最終可能引致不公。

易受傷害證人無法出庭接受盤問 供詞因屬傳聞證據不被接納致不公

林定國特別提到，最典型的例子涉及易受傷害證人，包括兒童、因精神狀況或嚴重創傷而不宜出庭作供的受害人。由於他們無法出庭接受盤問，其在案發後向警方所作的供詞，單因屬傳聞證據而往往被拒諸門外。面對相同困境，多個普通法司法管轄區如英格蘭及新西蘭，早已透過成文法改革，訂立有條件的傳聞證據接納機制。

十年醞釀 重啟立法

在香港，法律改革委員會早於2009年已發表報告書，提出相關立法建議。政府曾於2018年提交《證據（修訂）條例草案》，惟最終於立法會會期內未及完成審議而失效。林定國表示，律政司其後重新審視法改會建議，綜合當年諮詢期收到的意見、立法會討論內容，並因應最新法律及政策發展，擬備現時的條例草案。

嚴格門檻下酌情接納 兼顧多方利益

林定國強調，今次改革方案旨在於避免因傳聞規則過於僵硬而導致不公，與切實保障被告利益之間取得適當平衡。根據草案，法庭在證人真正無法作供的情況下，可於符合嚴格的必要性及可靠性門檻，且證據價值大於潛在不利影響的前提下，酌情接納傳聞證據。這將讓一些本身不能親自出庭或以其他合規方式作供的人——尤其是因精神狀況或嚴重創傷而不適宜作供的受害人——仍有機會向法庭陳述與案件相關的事實，從而在確保公平審訊的同時，兼顧被告權利、受害人利益及整體社會對司法公義的期望。