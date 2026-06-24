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「3丹麥」獲國際營銷大獎 The Drum Awards頒發雙重殊榮

社會
更新時間：15:40 2026-06-24 HKT
發佈時間：15:40 2026-06-24 HKT

長江和記實業旗下歐洲電訊品牌「3丹麥」，近日獲國際知名行銷獎項The Drum Awards頒發雙重殊榮，連獲最佳創意銀獎及最佳媒介銅獎。憑藉別出心裁的營銷策略，「3丹麥」以電影水準製作一段長約兩分鐘的宣傳影片。攝製團隊親赴冰海、沙漠等嚴峻環境實景拍攝，並融合手繪動畫，呈現丹麥音樂人Tobias Rahim 與兒子的真實經歷——無論身在何方，父子間也能在電話中相見；即使父親在巡迴音樂會途中，也不會錯過孩子的睡前故事時間。

是次廣告企劃的發佈方式亦別樹一格。影片率先於戲院放映時，已迅速引起廣泛關注，深入人心。數據顯示，該影片的記憶度高達 98%，在650 個丹麥測試廣告中位列榜首。其後，該廣告影片透過多個渠道擴大宣傳，成功吸引大眾目光，觸及約達300萬人次，相當於丹麥近半數的人口。該企劃進一步加強大眾對「3丹麥」品牌的正面印象，相較過去五年平均提升53％。

The Drum Awards為全球大型跨領域行銷獎項之一，涵蓋廣告、數碼、社交媒體、公共關係等多個範疇。該獎項以其專業評審制度見稱，評審團陣容鼎盛，由85位來自多個國際品牌的市場及創意界高層組成，確保評選結果具備高度業界公信力。

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