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父親飲酒憂醉駕著15歲子代揸車 酒後VS無牌駕駛邊個嚴重？大律師親解構：老竇害咗個仔

社會
更新時間：15:34 2026-06-24 HKT
發佈時間：15:34 2026-06-24 HKT

警方周二（23日）晚上在灣仔鴻興道一帶設置路障期間，發現一輛Tesla電動車，沿馬師道天橋駛至時左搖右擺，形跡可疑，截停後揭司機竟是年僅15歲的巴裔男學生。初步調查顯示，同車的48歲父親因晚飯時曾飲酒，擔憂自己觸犯醉駕，竟要求從未駕駛過的兒子代為駕車。最終兩人雙雙被捕，分別涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「協助及教唆他人無牌駕駛」及「協助及教唆他人駕駛時沒有第三者保險」罪行。

陸大狀：「無牌駕駛」罪行雖較輕 惟父親教唆同樣有罪

事件引起社會熱烈討論，有意見認為「無牌駕駛」罪行刑罰較「酒後駕駛」輕，因此父親考慮後著兒子駕車的被捕風險「較為化算」；亦有聲音認為有倫理道德問題，理解父親擔心醉駕，但即使刑罰較輕，也不應要求未成年兒子違法「揸大膽車」。

就這宗罕見的「父子同被捕」案，兩項罪行刑罰孰輕孰重？大律師陸偉雄接受《星島頭條》訪問表示，一般而言，酒後駕駛性質更為嚴重，判罰通常會較無牌駕駛重。就「揸大膽車」而言，他解釋，涉案少年僅得15歲，在法律上絕對無法取得駕駛執照，案情固然明確。但考慮到犯案者年紀尚輕、「少不更事」，法庭在處理這類未成年人士的無牌駕駛案件時，未必會即時判處監禁。

相關新聞：父親晚飯曾飲酒憂醉駕 15歲子代揸「大膽車」父子灣仔遇查雙雙被捕

嘆「老害咗個仔」 導致雙輸

不過在本案中，由於父親已承認是他要求兒子代駕，因此，陸偉雄相信父親亦須承擔「教唆他人無牌駕駛」及「容許他人無三保駕駛」的罪責。

他亦坦言，今次牽涉法律與倫理的考驗，案中父親明知自己飲了酒不能駕駛，卻指使沒有車牌的兒子違法代駕，結果是「老竇害咗個仔」。兒子因為聽從父親指示而須承擔法律後果，父親自己亦難逃法網，這是一個絕對的「雙輸」局面。

他最後提醒，父母的家教及身教至關重要，不但要確保子女不會胡作非為、亂揸「大膽車」，家長自己亦絕不能教唆子女犯法，否則錯誤決定所帶來的沉重代價，將由父子共同承受。

記者：陳俊豪

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