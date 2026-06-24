宏福苑聽證會｜火勢20秒由低層直撲31樓 專組歸納五大原因釀慘劇

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行第五輪第二場聽證會。針對大火導致多人死傷，跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽作供時表示，專組歸納出五大原因，第一是火勢蔓延極速，火警發生後蔓延異常迅速。初時僅低層可見火光，惟約20秒內，濃煙與火舌已直達31樓，火勢在極短時間內沿外牆及通風位置向上擴散，令居民逃生時間大幅縮減。

逃生樓梯被非法改裝「生口」 致居民無法逃生

第二是逃生樓梯被非法改裝「生口」。于文陽表示，調查發現，宏昌閣、宏泰閣及宏新閣等多幢大廈的樓梯，被違規加裝「生口」（額外出入口），方便工人出入。惟濃煙及熱力上升時，這些「生口」成為煙火通道，導致相鄰樓梯亦迅速被濃煙充斥。聽證會上的相片可見，「生口」對上的天花及牆身嚴重燻黑，甚至有石屎剝落，證明熱力已穿透樓梯，令高層居民無法再經此逃生。相比之下，未改裝的樓梯牆身及防火玻璃仍保持完好，未有熏黑痕迹。

出口被墜落雜物堵塞 礙逃生及救援

第三是出口被墜落雜物堵塞，于文陽表示，火勢向上燃燒時，燒斷棚架竹枝的膠條，令著火的竹枝、帆布及其他雜物墜落，堵塞大廈主要出口。以宏泰閣正門閉路電視所見，最後一名市民成功逃生後，現場環境急劇惡化，約一分多鐘內火勢飄移、濃煙加劇，大量火屑及竹枝跌落，出口完全被堵。居民即使抵達地面，亦無法離開大廈，同時嚴重阻礙消防員進入滅火及救援。

火警鐘被人為關閉

第四，火警鐘被人為關閉，于文陽表示，調查證實，大廈的火警鐘系統被人為關閉，導致火警發生時未能自動鳴響，居民無法及時獲悉警報而疏散，延誤逃生時機。

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發泡膠封窗 加速火勢兼延誤居民察覺火警

最後是發泡膠封窗行為延誤察覺火警，于文陽表示，部分單位使用發泡膠封閉窗戶，除加速火勢蔓延外，更令室內居民無法察覺外圍火情，例如宏泰閣居民未能看到宏昌閣大火，因而延遲發現火警，錯失寶貴逃生時間。

記者 : 黃子龍 曾偉龍

攝影 : 汪旭峰