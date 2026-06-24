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競委會控圍標集團違《競爭法》 案件最快2028年審訊 明年3月進行次輪案件管理會議

社會
更新時間：12:33 2026-06-24 HKT
發佈時間：12:33 2026-06-24 HKT

競爭事務委員會早前指近年冒起的樓宇維修工程圍標集團於2022年至2023年期間，於包括大埔宏福苑在內至少11個屋苑及大廈的維修工程招標期間，涉嫌合謀定價、瓜分市場及圍標等，違反《競爭條例》。涉案工程遍布港九新界，涉款近7億港元。競委會要求競爭事務審裁處裁定20名答辯人違反《競爭條例》下的「第一行為守則」，判處罰款及取消6人的董事資格。案件今於高等法院進行案件管理會議，各方預計案件將在2028年或2029年進行近30日審訊。競爭事務審裁處主任法官夏利士下令答辯方需在7月31日回應競委會文件，第二次案件管理會議則排期在2027年3月17日。

答辯方下月31日前呈書面回應

競爭事務審裁處主任法官夏利士指明，是日聆訊只就案件進度訂立時間表，並非審理案件，而答辯方在近日才收到競委會大批文件，20名答辯人需時閱讀文件及作書面回覆，答辯方同意統一在7月31日前向法庭呈交文件。沒有律師代表的李偉雄表示他並不熟悉法律，「前幾日先收到大批文件」，法官夏利士明白案件複雜，冀他把握此5星期時間草擬回覆，另把第二次案件管理會議排期在2027年3月17日進行。

本案申請人為競委會，20名答辯人依次為張烱權、俊豪建築工程有限公司、利民創建集團有限公司、頂豐建築工程有限公司、由劉錫章獨資經營的祥利建築公司、藝林建築工程有限公司、宏溢營造工程有限公司、瑋業發展建築有限公司、竣鴻工程有限公司、陳健強、周淑霞、李偉雄、蕭永康、黃明強、劉永森、魏生旺、黎錦全、陳嘉玉、陳响發和李偉雄。

競委會控圍標集團違《競爭法》。 資料圖片
競委會控圍標集團違《競爭法》。 資料圖片
大埔宏福苑。資料圖片
大埔宏福苑。資料圖片

競委會公布的案情指出，涉案樓宇維修工程圍標集團由多個工程承辦商及中間人組成，主腦張烱權疑首先物色目標工程項目，並選定集團內其他承辦商入標。承辦商會獲安排擔任預設中標的「主角」或負責提供掩護式投標的「幫手」，再由主腦親自或指派其他中間人為它們準備及分發入標價格指示，以「功課」作暗號，擔當「幫手」的承辦商會依從或參照全部或部分價格指示提交標書，從而協助「主角 」中標。競委會有合理因由相信有關行為構成屬嚴重反競爭行為的圍標、合謀定價、瓜分市場、交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

案件編號：CTEA1/2026
法庭記者：劉曉曦

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