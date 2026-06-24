世界盃2026︱小學原擬辦「世界盃之夜」凌晨返校睇四強 最新消息：校方從善如流 改7.12朝早睇八強

四年一度的世界盃風靡全球，正值暑假，有小學亦希望乘著熱潮，擬在校內舉辦「世界盃之夜」，向家長發放通告，有意於7月15日凌晨2時半在校內舉行直播四強賽事，讓學生體驗盛事熱烈氣氛、促進親子關係，可是活動在網上流傳後惹網民熱議，反應兩極，有人質疑在凌晨舉行並不現實。

「世界盃之夜」反應兩極 校方：感謝各界關注

涉事的佛教志蓮小學回覆《星島頭條》查詢時表示，為積極回應及重視社會各界與家長意見，校方將優化於暑假期間舉行的「世界盃之夜」活動安排，讓更多家長和學生能夠親身參與這項「四年一度」的體育盛事。校方指，日前向家長發出的「世界盃之夜」活動通函，純屬初步家長意向調查。對於今次活動引起各界關注與討論，校方謹此致謝。校方表示，經仔細考慮並根據家長意向，決定將「世界盃之夜」調整為7月12日（星期日）上午，以同樂日形式舉行。

校方希望能使更多家長與子女透過親子觀賽、互動體驗及學習攤位等，讓大家可以在真實情境中學習尊重、合作、堅毅、欣賞等價值觀，同時鼓勵學生多做運動、 培養健康生活習慣。校方感謝各界關注，期望與各位繼續同行，陪伴孩子健康快樂地成長。

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當日活動通告在網上流傳，網民意見兩極，有不少網民認為是讚揚活動是滿足了自己的「兒時幻想」，稱讚「幾好，學校肯癲」、「小學整呢個活動又幾貼地」、「真係可能一生人得一次嘅體驗」、「可以揸正牌唔瞓覺」，亦有人直言「幾過癮，除大學外有幾可可以喺學校玩通宵，仲要小學，難得通宵唔會俾人鬧」。

不過也有網民質疑活動未必適合小學生，嘲「黐線，校內宿營過夜？」、「玩謝當值老師」、又笑言「破壞親子關係多啲喎，要家長凌晨送佢去之後6點又要接走佢」。亦有人考慮到實際交通問題，「2點半地鐵已經閂咗啦」、反問「要搭紅Van定係通宵巴士？」有網民戲謔「竟然支持學生唔瞓覺？」，隨即有人回應「放暑假有幾多學生真係咁乖早睡早起」。