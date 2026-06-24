非法餵飼野鴿︱政府：至今發289張定額罰款通知書 野鴿聚集情況已有改善

《2024年野生動物保護(修訂)條例》於2024年8月1日生效，將禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿。環境及生態局今日（6月24日）回覆立法會質詢，指由條例生效截至今年5月，已就非法餵飼野鴿行為，發出289張定額罰款通知書。

政府當局指，非法餵飼野鴿的行為具一定隱蔽性，且其時間、地點及手法多變。為加強執法成效，政府已採取多管齊下的策略，包括加強特定餵飼黑點的針對性巡查、提升跨部門協作、善用科技輔助蒐證，並配合宣傳教育，以提升公眾守法意識。自2024年8月《修訂條例》生效至2026年5月，各部門就非法餵飼野鴿已發出289張定額罰款通知書。

政府：持續加強科技應用打擊非法餵飼

局方引述漁護署的調查數據顯示，自《修訂條例》生效以來，非法餵飼活動和野鴿聚集情況已得到改善，但政府會繼續執法行動和監察情況。

局方又指，自《修訂條例》生效起，漁護署委託顧問定期進行全港野鴿數量調查，涵蓋約140個統計點。截至2026年第一季，野鴿總數約有10,600隻，比2025年同期下跌約一成多；發現有人為餵飼食物餘渣的統計點數目為17個，比2025年同期下跌近一半。

政府指，漁護署正持續加強科技應用以打擊非法餵飼活動。自2025年9月起，署方開始試用配備人工智能技術的監察系統，辨識野鴿聚集及非法餵飼的情況，收集資訊以提升執法成效。監測系統首階段於港鐵坑口站一帶的餵飼黑點試行，署方在2026年3月進一步將監測系統拓展應用至南區及西貢區個別受野鴿影響的私人處所。署方亦正於特定地點試行人工智能巡邏機械人，政府會持續檢視應用科技打擊非法餵飼的成效，適時作出調整或進一步推展相關措施。