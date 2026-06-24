警司涉收賄100萬元洩調查資料及頂包 聯同女友與弟弟准保釋7.16區院答辯

52歲警司梁嘉文與女友2020年至2022年期間，涉嫌收受1名餐飲業商人賄款100萬元，披露警方調查商人前妻交通意外的內部資料，以及安排胞弟為商人兒子及自己超速駕駛「頂包」。梁嘉文兄弟與女友一同被控串謀使公職人員受賄、公職人員行為失當、妨礙司法公正等4罪，今早在西九龍裁判法院再訊。控方申請將案件轉介至區院審理，獲主任裁判官蘇文隆批准，3名被告將於7月16日在區院答辯，期間3人續准保釋。

梁嘉文被控4罪

任職警司的被告梁嘉文已被停職，被控1項串謀使公職人員接受利益、1項公職人員行為失當、1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為以及1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。梁嘉文42歲女友劉慧妍被控上述串謀使公職人員接受利益罪名；另外，劉慧妍再連同梁嘉文50歲弟弟梁嘉慶被控上述串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。

3人均獲准保釋，梁嘉文及劉慧妍准各以10萬元現金保釋；梁嘉慶則以5萬元現金保釋，期間3人均不得離開香港，須交出所有旅遊證件，居於報稱地址，不得直接或間接接觸控方證人。

梁嘉文任職警司，劉慧妍報稱任職商人，梁嘉慶報稱任職物業顧問。梁嘉文被控於或約於2021年3月9日在香港，意圖妨礙司法公正而作出傾向妨礙司法公正的行為，即煽惑或邀請張運誠在回覆香港警務處於2021年3月9日發出的《要求提供司機身份詳情通知書》時，明知而作出有關司機身份的虛假陳述；及身為公職人員，即香港警務處警司，於2021年12月18日至2022年3月24日期間（包括首尾兩日）在香港，在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為，即將該梁嘉文以其公職身份取得的有關警方交通意外調查（警方檔案編號THKI 21027724）的警察內部資料，洩露予張運誠。

梁嘉文兄弟與女友涉串謀妨礙司法公正

梁嘉文與劉慧妍被控串謀使公職人員接受利益罪，指其身為公職人員，即香港警務處警司，及劉慧妍Fiona，於2020年9月1日至2022年3月24日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀，使該梁嘉文，在無合法權限或合理辯解下從張運誠接受利益，即接受形式為金錢的港幣100萬元饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為該梁嘉文作出或不作出，或曾經作出或不作出憑其公職人員身分而作的一項或多於一項作為（即傾向或保持傾向優待該張運誠）的誘因或報酬，或由於該梁嘉文作出或不作出，或曾經作出或不作出上述作為而接受該利益。

3人再被控於2021年12月9日至2021年12月21日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀妨礙司法公正，即在回覆《要求提供司機身份詳情通知書》時，明知而向香港警務處作出虛假陳述，表示該梁嘉慶是2021年12月9日在元朗公路（B行方向）鄰近路段42-3B號（龍田村）超速駕駛私家車WS5527的司機。

案件編號：WKCC2013/2026

法庭記者：黃巧兒