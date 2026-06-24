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粵式食肆銳減 「老字號」認證有幫助？業界苦笑用處有限：理得你三四十年 業主一句你就要收檔

社會
更新時間：09:52 2026-06-24 HKT
發佈時間：09:52 2026-06-24 HKT

近日立法會有研究顯示，去年本港食肆數量較2018年下跌約1%，中式餐館成重災區，當中粵式酒樓菜館同期數量減少16%。香港餐務管理協會主席梁振華今早（24日）在商台節目表示，傳統粵菜佔地大、人手密集，加上年輕一代未必喜歡，消費低迷之下行業被蠶食是結構問題。對於其他國家或地區政府會對長期經營的老字號食肆授予指定認證，他苦笑指在香港未必有大作用，皆因食肆營商環境極大程度受制於業主。

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梁振華指，原則上對於任何政府支援業界的措施都歡迎，但單以傳統中式粵菜而言，年輕一輩可能一定程度「厭棄咗」，酒樓食肆為求生存，有一部分會「茶餐廳化」，減少人手和空間上的投入，食物「做精緻啲」。

至於「老字號」認證，他指本身香港持續50年、品牌可長期維持的老店已不多，「數手指都得出」，通常要長期經營的老店都是擁有自己物業，有一批固定擁躉。他亦坦言香港的情況有別，香港的經營模式極大程度受制於業主，苦笑指：「理得你三、四十年，業主一句說話你都要收檔。」

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