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北都｜北都辦主任：跨境「三流」便利措施  日後若有需要將逐步擴展至北都全區

社會
更新時間：09:41 2026-06-24 HKT
發佈時間：09:41 2026-06-24 HKT

政府調整北部都會區專屬法例立法建議，目標下月將草案提交立法會，爭取年底前通過。北部都會區統籌辦事處主任蘇惠思表示，最新的微調，原本只限於河套香港園區的物資、數據和資金跨境便利措施，日後若有需要將逐步擴展至北都其他地區。

針對社會關注的跨境要素流通，蘇惠思今（24日）在電台節目強調，雖然首階段便利措施以河套為主，但主體法例較濶已預留框架彈性，日後若有需要，政府隨時可透過附屬法例將物資流、數據流及資金流等便利措施，擴展至河套以外的北都其他地區。

目標今年內逐步啟動小型試點

政府目標在今年內逐步啟動小型試點，與內地相關機構緊密溝通，在確保模式可行及完善後，再透過附屬法例將安排落實。她舉例，若成功將內地的臨床試驗資源，如新樣本跨境流動到河套，將極具吸引力，有助吸引頂尖醫藥研究企業落戶河套。

她稱，因應諮詢期間收集到的意見，政府微調了條例內容。除了引入創新建築技術和物料外，亦將具功能性、可持續性及高質素的建築物料與技術納入便利範圍，以加快北都建設。

簡化非保育地帶審批 仍設三大把關機制

在簡化新發展區土地發展審批程序方面，法例將適用於濕地緩衝區等非保育地帶，但不適用於自然保育區、郊野公園、綠化地帶等保育地帶。對於有意見擔心簡化程序會引發爭議，蘇惠思重申，簡化並不等於免受監管，政府依然設有嚴格的平衡保障機制，城規會持續把關，項目仍須向城規會提交申請，申請人必須進行相關的技術評估，及審批前依然保留三個星期的公眾諮詢期，讓市民發表意見。

兩億元城鄉共融基金 僅限非牟利機構申請

另外，為推動鄉郊旅遊，政府擬於北都「城鄉共融基金」先導計劃下，挑選鄰近古洞北新發展區的燕崗及河上鄉兩條鄉村作為試點，放寬鄉村式發展的規劃限制。她指，目前正與鄉事委員會等相關持份者商討細節，初步構思只要丁屋符合規劃要求，村民即可申請改建。

對於有議員質疑先導計劃的申請門檻過高，蘇惠思澄清，改變村屋用途與兩億元的「城鄉共融基金」屬兩項獨立措施。她強調，兩億元基金規定必須由非牟利機構，如慈善團體、根據公司條例註冊的非牟利社團等提出申請，目的是為確保公帑善用。政府評估目前市場上有大量機構符合此資格，並不認為門檻過高。


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