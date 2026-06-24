宏福苑聽證會 ‧ 持續更新｜專家袁國傑指若採合規格的阻燃棚網：基本上火災不會發生

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行第五輪第二場聽證會，聽證會有3人作供，包括政府委任的消防工程專家、香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑、 消防處分區指揮官（機場） 杜志榮，以及跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽。

6月24日聽證會重點：

3名專家證人今日作供，包括香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑、 消防處分區指揮官（機場） 杜志榮，以及跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽。

測試燃燒宏志閣棚網，蔓延速度和幅度遠比阻燃棚網快和大，非阻燃帆布大部分燒掉。

袁國傑指出，若宏福苑當時採用合規格的阻燃棚網，認為「基本上火災不會發生」。

袁國傑認為，火勢最終發展至如此大規模，關鍵在於現場貯存大量可燃燒物料，尤以竹枝為最，木板次之。

推斷火勢蔓延與「火龍」效應有直接關係 逾九成受損單位位於「火龍」兩旁

【12:40】

參與調查報告準備工作的消防處分區指揮官（機場） 杜志榮表示，調查團隊歸納出三個主要火勢蔓延途徑，其中以「火龍」現象最為嚴重。根據現場勘查，大火導致超過560個單位遭嚴重或極度嚴重損壞，而逾九成受損單位均位於「火龍」兩旁，故推斷火勢蔓延與「火龍」有直接關係。

杜志榮表示，調查人員在取證時發現，靠近「火龍」的單位損毀特別嚴重，例如宏仁的02與03單位之間的天井曾發生火災，其中02單位的廚房和客廳損毀尤為明顯，而03單位的廚房及廁所亦同樣嚴重受損。「火龍」在天井產生的高溫足以令玻璃窗爆裂，甚至透過輻射熱點燃單位內的雜物。

調查亦發現其他蔓延模式，例如在外牆非天井位置，火警可經冷氣機等開口進入室內，但因附近沒有易燃或可燃物品，火勢未有擴大。另外，火龍發生後，火勢可能燒毀單位大門，甚至波及隔壁單位。杜志榮強調，今次大火的火勢蔓延並非單一模式，多種途徑可以同時存在及發生，但主因仍然認定為火龍效應。

【12:30】代表委員會的大律師俞匡庭引述專家報告建議禁止或限制光井有可燃燒的物料。袁指，原則上可以，但需深入研究，因為阻燃物料亦有機會老化，阻燃棚網亦可燃燒，故建議是理想的情況。陳健波擔心，規定光井不能使用可燃物料會令工程費很昂貴。陸啟康則認為是風險管理問題，因光井風險高，故委員會建議會提出方向，望各方需留意風險。

袁國傑指，風險去到零的代價很大，幾乎不可能發生，而材料科學日新月異，相信有很多物料可以運用。陸啟康強調，委員會建議不能太離地，難有硬性建議，否則難以實行，亦要考慮維修工程成本，但希望大家關注過去被忽略的風險，形容今次「痛定思痛」需正視問題。杜淦堃補充，委員會建議並非「一刀切」，因樓宇高度、設計等會影響物料使用。

火勢快速大規模發展，與現場貯存大量可燃燒物料有關

【12:00】委員會委員歐陽伯權表示，委員會現階段最關注的核心問題，在於為何火勢能在短時間內急速擴散。現場已確認存在棚網、發泡膠、帆布及竹枝等多類物料，關注這些物料中究竟哪些項目真正導致火勢蔓延速度異常加快。

袁國傑表示，根據實驗觀測，部分物料歸類為「易燃點物料」，其本身雖易被點燃，惟火勢發展之快慢，實與該等物料之數量及擺放方式密切相關。以帆布及棚網為例，因其大面積鋪設於竹棚之上，對垂直方向之火勢蔓延具明顯助長作用。

另一名委員陳健波表示，一般工程開展時，施工單位都會鋪設俗稱「阻燃網」的安全網。然而，經過一年半載的日曬雨淋，其阻燃效能自然會大幅下降，問及是否有相關數據可供參考，以協助判斷阻燃網的實際狀況。

袁國傑表示，單憑常理推斷，阻燃網效能隨時間衰退是必然，但自己並未掌握相關實證數據，承認課題值得深入探究。他續指，團隊曾在四川進行過一些比對試驗，將未經認證的普通網材與阻燃網加熱處理後，發現其強度確有減弱；不過，由於試驗環境與實際工地場景有別，他不敢貿然將該等數據延伸應用，亦無法向委員會提出量化指引。

然而，火勢最終發展至如此大規模，關鍵在於現場貯存大量可燃燒物料，尤以竹枝為最，木板次之。當火源出現，棚網與圍網首先被波及，繼而將火勢引導向上，令本不應參與燃燒之竹枝、木板等被點着。此等物料一旦燃燒，釋放之熱量極大且速率極高，其熱能更促使周邊其他物料發生熱分解，釋出可燃氣體，最終導致火勢以幾何級數之方式急劇擴散，形成一發不可收拾之局面。

城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑。汪旭峰攝

專家指火勢非線性發展 是幾何式發展

【11:35】代表委員會的大律師俞匡庭問及，模型只有三層高，熱釋放率是29兆瓦，流體力學模擬的熱釋放率是700兆瓦，是否出於煙囱效應。袁國傑指，煙囱效應是其中一個因素，因有很多燃燒物質氣化，熱力向上升，將周邊空氣扯入，令熱釋放率增大；當火勢發展，31層的燃燒物搭加起來，會大更多；而火勢去到高層時，亦會有木板、踢腳板、帆布、棚網被熱力氣化，故火勢不是線性發展，是幾何式發展。

俞又問及風力和濕度對於四川模型應用於模擬宏福苑是否有影響，袁指，實驗時風力不如宏福苑，但部分日子的濕度相近，而濕度對實驗影響不大，故四川實驗適合分析宏福苑情況。

被問及可否推斷起火源是大或小，袁國傑指，研究中無法分析宏昌閣可燃物料有多少，但任何火都是由小變大，會經過細火階段，若細火周邊有可燃材料，就燒著其他東西，像交棒般將火交予其他燃燒物，故相信細火階段已可燃燒其他燃燒物，而今次火警中開始時沒有人發現，只有火焰滴落，相信火勢初階很可能是細火。

專定指若採合規格的阻燃棚網：「基本上火災不會發生」

【11:34】袁國傑指出，若宏福苑當時採用合規格的阻燃棚網，認為「基本上火災不會發生」。反之，由於現場使用了非阻燃物料，火勢蔓延會極為迅速，根據其計算，火焰約在三分鐘內便會由起火點直達大廈天台。

委員會主席陸啟康追問是否代表合規格的棚網不會燃燒。袁國傑：「喺我們的計算中，確實係咁」。

袁國傑亦解釋當日火勢垂直蔓延極快的原因，強調帆布是關鍵因素。他認為，若使用阻燃帆布，能有效避免火勢沿大廈外牆向上擴散，又提及在其中一場實驗中，即使起初只點燃小火，但宏志閣的棚網樣本亦「燒清光」。

大火當日風速達24公里 火勢出現「向上飄移後再向下沉降」現象

【11:00】袁國傑表示，大火當日大埔吹東南偏東風，時速24公里。他強調，時速24公里的風力並非低風速，對火災的擴散有顯著影響。研究團隊將相同風力條件納入模擬系統，探討風流經建築物特定位置後的移動模式，藉此預測火勢可能的走向與路徑。

結果顯示，低層、中層及高層的風速因地面摩擦力而有所差異，袁國傑表示，低層風速較慢，但仍有流動；高層風速則明顯加快，氣流帶動效應更強。研究亦發現，若火源位於高層或中層，火勢極易受氣流牽引，飄向鄰近大廈，且墜落點多集中於兩棟建築之間的空隙。

值得注意的是，火勢雖受風力帶動，但因燃燒物本身具重量，會出現「向上飄移後再向下沉降」的現象。高層產生的火龍，在高速風帶動下飄至特定位置後，會因進入低層慢風區而滯留，若接觸到可燃物如棚網或平台雜物，極易引發新火點。研究亦指，大量火舌隨風飄散，不斷撞擊建築外牆棚網或其他可燃纖維，掉落至平台後若遇易燃物，便會形成二次起火。

研究進一步比對宏昌閣當日的煙流軌跡，發現出現明顯的捲入式氣流，模擬計算亦呈現相同渦旋形態。該區域風速雖有經過但相對減慢，一旦火勢飄入此處，便可能下沉墜落，故可解釋為何104、105號單位接連出現火點。

31層高大廈熱釋放率達700至800兆瓦

【10:55】袁國傑指，在三層高宏福苑模型中，模擬的凹槽內熱釋放率可達29個兆瓦，推斷31層高的全尺寸大廈的熱釋放率達700至800兆瓦。在實驗中燃燒物遇熱會燃燒更快，火勢「後期發展成一條火龍，三層樓都一條火龍」，最後竹支全部燒盡。而模擬室內玄關和廚房位置的物品最終亦燒盡，竹枝跌落，火舌亦非常多，但實驗時處於半密封，現場風力不大，故火舌飄得不遠，但在宏福苑情況，可以飄遠。

而模型牆壁背面沒有設走火樓梯，但有在模型背後有設置木板模擬走火梯「生口」，最終木板燒掉，煙和火湧入，反映逃生梯不能使用。

測試燃燒宏志閣棚網 蔓延速度和幅度遠比阻燃棚網快和大

棚網方面，袁國傑測試了內地市面沒有證書的棚網、阻燃棚網、以熱力令棚網老化達至非阻燃的棚網，以及在宏志閣地下未使用及外牆的棚網。實驗中對比阻燃棚網和宏致閣棚網，阻燃棚網在一段時間後熄滅，宏致閣棚網燃燒速度和反應更大，燒到頂後整幅棚網燒盡。

袁國傑指，觀察到宏志閣棚網的蔓延速度和幅度遠比阻燃棚網快和大，亦嚴重過非阻燃棚網，實驗結果顯示宏致閣棚網沒有阻燃性質。

帆布方面，比較阻燃帆布和非阻燃帆布，後者接近宏福苑使用的帆布，阻燃帆布燃燒一便便熄掉，非阻燃帆布大部分燒掉，顯示非阻燃帆布有更大火災風險。

發泡膠板方面，單獨燃燒發泡膠板時有火焰滴落，亦會整塊跌落並燃燒，可點燃其他物品。

模擬走火梯的環境的兩層高模型中，當兩層均放置防火玻璃，燃燒時開放一面的溫度僅為30至40度，若地下一層換成鋁塑板，開放一面的溫度可達605度。

非阻燃棚網亦有二次引燃情況，持續時間達35分鐘至2小時47分鐘，甚至可點著竹支和踢腳板。

搭建三層樓高實體模型 模擬宏福苑光井位置及周邊單位的牆壁、窗門

【10:30】袁國傑表示，團隊邀請四川輕化工大學消防與安全學院，搭建三層樓高的實體橫向窗格結構，模擬宏福苑光井位置及周邊單位的牆壁、窗門，重點檢視大廈外牆棚網、發泡膠窗戶遮蓋物及帆布等物料在火場中的表現，並透過三層樓高的全尺寸光井模型，嘗試還原火勢急速垂直蔓延的物理機制。

袁國傑表示，團隊按大廈平面圖設置了四層層板，層板上放置踢腳板、木板等，以模擬工作平台上的雜物堆積狀況；同時鋪設棚網，還原地盤施工期間外牆被網布近乎完全密封的場景。袁解釋，旨在觀察棚網與其他物料在點火後的火焰傳播路徑，以及光井結構對煙囪效應的加乘影響。他續指，雖然無法完全複製31層高的大廈，但該模型已能提供關鍵的燃燒過程可視化資料，目前實驗已取得初步燃燒數據，包括火焰溫度、熱輻射強度及煙氣流動軌跡，將納入最終調查報告，為日後修訂建築防火規範提供參考。

【10:05】由政府委任的消防工程專家、香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑，除參與本次大火調查外，亦曾參與2016年迷你倉火災的調查工作。在跨部門調查專組中，他以獨立專家身份，主要負責提供火災科學相關的實驗及分析，並有份撰寫最終調查報告及其中的專家章節。

記者︰黃子龍、曾偉龍

