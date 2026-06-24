宏福苑聽證會 ‧ 持續更新｜專家推斷大火當日大廈熱釋放率達700至800兆瓦

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行第五輪第二場聽證會，聽證會有3人作供，包括政府委任的消防工程專家、香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑、 消防處分區指揮官（機場） 杜志榮，以及跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽。

6月24日聽證會重點：

3名專家證人今日作供，包括香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑、 消防處分區指揮官（機場） 杜志榮，以及跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽。

測試燃燒宏志閣棚網，蔓延速度和幅度遠比阻燃棚網快和大，非阻燃帆布大部分燒掉。

大火當日風速達24公里 火勢出現「向上飄移後再向下沉降」現象

【11:00】袁國傑表示，大火當日大埔吹東南偏東風，時速24公里。他強調，時速24公里的風力並非低風速，對火災的擴散有顯著影響。研究團隊將相同風力條件納入模擬系統，探討風流經建築物特定位置後的移動模式，藉此預測火勢可能的走向與路徑。

結果顯示，低層、中層及高層的風速因地面摩擦力而有所差異，袁國傑表示，低層風速較慢，但仍有流動；高層風速則明顯加快，氣流帶動效應更強。研究亦發現，若火源位於高層或中層，火勢極易受氣流牽引，飄向鄰近大廈，且墜落點多集中於兩棟建築之間的空隙。

值得注意的是，火勢雖受風力帶動，但因燃燒物本身具重量，會出現「向上飄移後再向下沉降」的現象。高層產生的火龍，在高速風帶動下飄至特定位置後，會因進入低層慢風區而滯留，若接觸到可燃物如棚網或平台雜物，極易引發新火點。研究亦指，大量火舌隨風飄散，不斷撞擊建築外牆棚網或其他可燃纖維，掉落至平台後若遇易燃物，便會形成二次起火。

研究進一步比對宏昌閣當日的煙流軌跡，發現出現明顯的捲入式氣流，模擬計算亦呈現相同渦旋形態。該區域風速雖有經過但相對減慢，一旦火勢飄入此處，便可能下沉墜落，故可解釋為何104、105號單位接連出現火點。

31層高大廈熱釋放率達700至800兆瓦

【10:55】袁國傑指，在三層高宏福苑模型中，模擬的凹槽內熱釋放率可達29個兆瓦，推斷31層高的全尺寸大廈的熱釋放率達700至800兆瓦。在實驗中燃燒物遇熱會燃燒更快，火勢「後期發展成一條火龍，三層樓都一條火龍」，最後竹支全部燒盡。而模擬室內玄關和廚房位置的物品最終亦燒盡，竹枝跌落，火舌亦非常多，但實驗時處於半密封，現場風力不大，故火舌飄得不遠，但在宏福苑情況，可以飄遠。

而模型牆壁背面沒有設走火樓梯，但有在模型背後有設置木板模擬走火梯「生口」，最終木板燒掉，煙和火湧入，反映逃生梯不能使用。

測試燃燒宏志閣棚網 蔓延速度和幅度遠比阻燃棚網快和大

棚網方面，袁國傑測試了內地市面沒有證書的棚網、阻燃棚網、以熱力令棚網老化達至非阻燃的棚網，以及在宏志閣地下未使用及外牆的棚網。實驗中對比阻燃棚網和宏致閣棚網，阻燃棚網在一段時間後熄滅，宏致閣棚網燃燒速度和反應更大，燒到頂後整幅棚網燒盡。

袁國傑指，觀察到宏志閣棚網的蔓延速度和幅度遠比阻燃棚網快和大，亦嚴重過非阻燃棚網，實驗結果顯示宏致閣棚網沒有阻燃性質。

帆布方面，比較阻燃帆布和非阻燃帆布，後者接近宏福苑使用的帆布，阻燃帆布燃燒一便便熄掉，非阻燃帆布大部分燒掉，顯示非阻燃帆布有更大火災風險。

發泡膠板方面，單獨燃燒發泡膠板時有火焰滴落，亦會整塊跌落並燃燒，可點燃其他物品。

模擬走火梯的環境的兩層高模型中，當兩層均放置防火玻璃，燃燒時開放一面的溫度僅為30至40度，若地下一層換成鋁塑板，開放一面的溫度可達605度。

非阻燃棚網亦有二次引燃情況，持續時間達35分鐘至2小時47分鐘，甚至可點著竹支和踢腳板。

【10:30】袁國傑表示，團隊邀請四川輕化工大學消防與安全學院，搭建三層樓高的實體橫向窗格結構，模擬宏福苑光井位置及周邊單位的牆壁、窗門，重點檢視大廈外牆棚網、發泡膠窗戶遮蓋物及帆布等物料在火場中的表現，並透過三層樓高的全尺寸光井模型，嘗試還原火勢急速垂直蔓延的物理機制。

袁國傑表示，團隊按大廈平面圖設置了四層層板，層板上放置踢腳板、木板等，以模擬工作平台上的雜物堆積狀況；同時鋪設棚網，還原地盤施工期間外牆被網布近乎完全密封的場景。袁解釋，旨在觀察棚網與其他物料在點火後的火焰傳播路徑，以及光井結構對煙囪效應的加乘影響。他續指，雖然無法完全複製31層高的大廈，但該模型已能提供關鍵的燃燒過程可視化資料，目前實驗已取得初步燃燒數據，包括火焰溫度、熱輻射強度及煙氣流動軌跡，將納入最終調查報告，為日後修訂建築防火規範提供參考。

【10:05】由政府委任的消防工程專家、香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑，除參與本次大火調查外，亦曾參與2016年迷你倉火災的調查工作。在跨部門調查專組中，他以獨立專家身份，主要負責提供火災科學相關的實驗及分析，並有份撰寫最終調查報告及其中的專家章節。

記者︰黃子龍、曾偉龍

