天文台｜大致天晴 局部地區有驟雨 市區最高氣溫約33度

受高空反氣旋影響，廣東地區天色大致良好。

在上午五時，強颱風米克拉集結在沖繩島之西南偏南約710公里，預料向北移動，時速約12公里，大致移向琉球群島一帶。

本港地區今日天氣預測，大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風。

展望明日天氣仍然酷熱，局部地區有驟雨。星期五及週末期間天氣漸轉不穩定。

分區氣溫

九天天氣預報

受高空反氣旋影響，今明兩日廣東仍然酷熱。隨著反氣旋減弱及受高空擾動影響，本週後期華南有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在下週初再度覆蓋廣東，該區驟雨減少，天色好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下週中後期影響南海中北部。此外，熱帶氣旋米克拉會在未來一兩日大致移向琉球群島一帶，而熱帶氣旋海高斯會移向日本以南海域。