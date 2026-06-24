從經驗累積到知識共享 解構百年供電可靠之道



香港大部分的社會及經濟活動，都在17樓或以上進行；港島區總長逾7千公里的供電網絡，絕大部分深藏在地底。要在一個城市活動高度集中於高空、電網深藏地底的環境中提供穩定電力，從來並非理所當然。關鍵之道，在於以「預防為本」，輔以「快速恢復」。

《港燈：電力可靠的百年承諾》工程專著，凝聚百多年工程實踐，匯集一代又一代港燈工程師的智慧與經驗。為業界提供借鑒，免走彎路；助學界翻閱案例，春風化雨；為大眾揭開港燈百年來在供電穩定上的孜孜努力。

這本工程專著的誕生，源於對知識承傳的深思。編纂之初，本擬整理配電系統設計與運作經驗，作為內部參考；惟在梳理過程中發現，當中不僅是操作實務，更蘊含工程思維與創新方法。最終，這部原屬內部的工程筆記，轉化為面向業界的專著，旨在拋磚引玉，促進交流；提供參考，免走彎路。全書以「深厚傳承 ．持續創新」為核心理念，聚焦中壓及低壓配電系統的建設與營運，呈現電網如何隨科技演進，不斷優化，支撐城市發展。

預防為本：化被動為主動

港燈多年維持「六條九」（99.9999%）的世界級供電可靠度，背後是一套結合持續創新與嚴謹工程精神的管理模式。早前港燈舉辦《港燈：電力可靠的百年承諾》工程專著捐贈暨分享會，向業界、學界及公眾，分享歷經百年淬煉的工程智慧。香港大部分配電電纜鋪設於地底，以減低天氣等外在因素影響，卻令設備狀況較難直接監察。一旦出現老化或受損，若未能及早識別，便可能引發供電事故。為此，港燈由傳統「故障後處理」，逐步轉向以「預防為本」的資產管理模式。 透過定期檢測、建立電纜健康評估模型，並制定電纜「三高指數」等分析工具，結合近年引入的人工智能與大數據應用，工程團隊得以更早識別出有潛在風險的電纜，並採取具針對性的改善措施。這一轉變成效顯著，以11千伏電纜故障個案為例，由過往每年約80宗，下降至近年約30多宗，充分反映預防性管理在提升系統穩定性方面的關鍵作用。

即使防範措施完善，突發情況仍難完全避免。此時，關鍵在於——如何迅速恢復供電。面對社會對供電穩定性日益提升的期望，提升復電效率，尤為重要。

快速恢復：將影響減至最低

港島地形複雜、道路狹窄彎多。為應對相關挑戰，港燈採取「化整為零」與「化零為整」兩項策略：一方面透過分散式流動配電設備，提升調配靈活性；另一方面利用並聯運行技術，整合中小型流動發電機供電能力，加快電網復常。

結合港燈自主研發的流動電池儲能系統與電源切換技術，在條件許可下可實現近乎無感的臨時供電轉換，能大大減低對市民的影響。

由實戰到洞見：解構可靠供電的關鍵思維

秉持「預防為本」理念，港燈工程團隊運用人工智能、大數據及電纜分析工具，提前識別風險，把握改善先機。

面對突發情況，港燈結合流動供電設備與智能調配技術，務求做到「快速恢復」，減低對市民的影響。

工程專著捐贈儀式上，工程團隊剖析「六條九」供電可靠度背後的運作邏輯，核心在於「自己問題、自己解決」，加上「針對痛點、對症下藥」。早於上世紀80年代，港燈已着手自主研發配電自動化系統，從零建立核心能力。目前監測系統主要涵蓋高壓及中壓電網，低壓網絡監測一向被視為技術上的「盲點」。

針對這一情況，港燈近年積極發展低壓電網監察，乃全球少數在此領域作出系統性投資的電力企業之一。成功關鍵不僅在於技術本身，更在於將經驗轉化為系統化能力。

另外一個關鍵痛點在於電纜管理。地底電纜「不會說話」，出現問題亦難以及早察覺。透過分析長年數據，工程團隊逐步建立由測試、評估至預測的整合方法，使高風險電纜能在早期被識別。面對近年極端天氣的挑戰，團隊亦引入實時監察系統，按緩急調配資源。這些源於實戰、融於創新的工程洞見，正是支撐港燈電網穩定可靠的關鍵所在。

本報記者