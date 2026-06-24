簡樸房︱「新進場」業主紛紛搶先改裝進行認證 劏房業主普遍持觀望態度

《簡樸房條例》規定分間單位日後需經由「指明專業人士」認證，有關人士包括註冊建築師、指定界別的註冊專業工程師和註冊專業測量師，其中註冊工程師及測量師王子達是其中一員，早前已完成逾30宗簡樸房改裝認證。他接受《星島》訪問時表示，要求他認證的業主均是「新進場」、將完整單位分間的個案，平均每個分間單位的工程、購置家具、加裝電錶和冷氣等費用近15萬元；現存劏房亦有不少業主向他查詢認證詳情，惟大部分人對新制度持觀望態度，至今仍未接獲劏房改裝簡樸房要求認證的個案。

估計市場上有逾半劏房符合簡樸房最基本要求

註冊工程師及測量師王子達估計，市場上有逾半劏房符合簡樸房最基本要求，只需進行小型改裝，又預料《條例》寬限期過後，將會有3成劏房業主離場。不過，由於分間單位回報率相當可觀，租金收入可提高近兩、三成，扣除開支回報仍高達7厘，加上不斷有外地勞工、學生來港租住，預期未來租務市場仍然旺盛，不少個案「未裝修完已經（出）租哂」，故此預計同期亦將有約1成業主「入場」放租。

房屋局日前在網站上載簡樸房樣板房的核證報告樣本，當中展示九龍城啟德道37號8樓簡樸房樣板房入口配有防煙封條自掩門的相片。 房屋局網站

房屋局日前在網站上載簡樸房樣板房的核證報告樣本，當中展示九龍城衙前塱道68至72號3樓D室簡樸房樣板房窗戶的相片，並列明尺寸。 房屋局網站

至於劏房改建簡樸房費用，王子達指每個劏房情況不一，「有啲無廚房，有啲無廁所」，難以一概而論，當中有部分個案的改裝費用低至3至5萬元，但要由「一劏三」變為「一劏二」；有個案因需要加裝洗手間，費用顯著上升。

對於業主李先生數年前裝修時沒有保留相關文件，被「指明專業人士」建議「扑爛」重新裝修，王子達說若業主未能提供裝修的相關證書，專業人士難以憑空認證，例如：「一幅30年前（建成）嘅磚牆，我點證明佢阻燃？」而專業人士透過其資格為業主重新認證，亦可能需要額外收費。

另外，房屋局早前將兩個簡樸房樣板房的專業人士核證報告樣本上載至專題網站，取代原有虛構單位的樣本報告。測量師學會建築測量組主席黎嘉文表示，對比虛擬報告，真實案例及其照片可幫助業主和裝修師傅更清楚相關指標和拍照紀錄的規格。

黎嘉文續指，測量師學會有逾150名會員參與簡樸房認證工作，目前收到數百宗查詢，並陸續增加，惟實際展開認證或工程的個案較少。至於政府估計每個簡樸房核證服務費約3,500元起，她說估算價錢與市場現況相若，若個案較複雜，則會按實際諮詢工作量而增加收費。

相對有逾萬個已登記分間單位，黎嘉文指認證個案仍屬少數，建議政府邀請物業代理等組團參觀簡樸房樣板房，以及公布已認證簡樸房的清單，料有助提高業主盡早認證的意欲。

黎嘉文又指，有業主為節省工程費，打算自行動工改裝單位，有機會未能滿足政府規定，穩妥起見，應先聘請專業人士作評估、測試及認證。她提醒，若業主光顧認證及工程「一條龍」服務，需要留意負責人士是否具專業條件，以及工程合約中有否隱藏收費。

立法會議員梁文廣認為，政府公布的指明專業人士名單中，有人未必願意做簡樸房認證，建議政府列出可提供認證的專業人士清單，並提供工程認證收費的參考價格，以提高資訊透明度，吸引業主參與認證。

記者 伍萬庭 曾偉龍