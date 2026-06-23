申資本投資入境計劃時遞假文件 居港期間洗黑錢逾6000萬 資產管理公司董事5罪成還押7.23判刑

前武漢市人民檢察院反瀆職侵權局局長，涉嫌在2016年收受內地基建承建商董事約400萬元賄款，其後將款項存入任資產管理公司董事的兒子在港銀行帳戶。兒子其後被揭涉嫌在9年間，透過地下錢莊洗黑錢逾6000萬元，並在申請透過資本投資者入境計劃來港居留時，向入境處遞交虛假的銀行存款證明書。兒子早前否認洗黑錢等5罪受審，暫委法官鍾偉強今在區域法院裁決時指，移民顧問公司等職員不會為被告偽造文書，顯然是被告使用虛假文書以令入境處職員批出申請，而被告月入僅1.2萬元人民幣，惟銀行帳戶卻有逾6000萬元款項，必然明白資金是受到污染，裁定他5項罪成，還押7月23日判刑。

鍾官裁決時指，辯方爭議被告是否知道或相信向入境處遞交的中國建設銀行股份有限公司存款證明書及存摺為虛假文書的副本。鍾官引述建行職員的證供，顯示兩份文件均為虛假文書副本，故裁定相關建行帳戶、存摺號碼及載於涉案文件的交易與存款均不存在。鍾官提及，該兩份虛假文書的副本連同被告的入境計劃申請書交付入境處，惟景鴻移民顧問有限公司的職員指，不會協助被告安排及提供虛假文書副本。

入境計劃申請人須有千萬或以上 惟被告每年生活費僅澳幣2.6萬

鍾官直指，被告於2013年專程到港處理入境計劃申請，他必然知道過往兩年須有港幣1千萬元或以上的資產才符合資格，惟被告在澳洲生活時每年生活費僅約澳幣2.6萬元，港幣1千萬元理應是天文數字。鍾官引述被告證供指，自己在澳洲畢業回國後，對中國文化及習慣未完全適應，故有意申請香港投資移民，惟他於2014年已獲得香港居留權，但卻沒有移居香港。被告更稱，入境計劃申請的事宜全部由其母親安排，文件上的簽名看似是他，惟實際並非由他簽署或不記得有否簽過。鍾官認為其說法全不合情理及不符合邏輯，拒納其證供，裁定被告作為計劃的申請人，必然知道使用這兩份虛假文書副本，以令入境處職員相信文件為真文書的副本，從而批准被告的申請。

至於4項洗黑錢罪，被告的銀行帳戶涉及款項6千400多萬元的不明款項，有來自8間公司的10筆匯款共2千萬元，污點證人姚謙亦透露曾匯款400萬給予被告父親肖军的賄款，以助姚取得武漢一個抽水站建造項目的合約。姚根據肖的指示將賄款轉帳至被告的渣打帳戶。被告聲稱屬母親營商的得益並贈予他在香港投資之用，其中亦有被告出售比特幣及銳澤股份所得款項。惟被告在盤問下卻承認母親一直在醫院任職手術室護士。鍾官認為，其母親於醫院工作職位不算高，收入亦絕非如被告描述其營商所得之高。

被告另聲稱母親曾將數百萬人民幣現金花紅藏在行李箱內交予被告，指是給予被告在香港的投資金，此情況發生4次，隨後經友人林启多次由地下錢莊運到香港，鍾官質疑為何母親會獲得巨額花紅，為何花紅會以現金發放，為何要以這種方式交予被告，惟被告庭上未能解釋原因。被告從澳洲回武漢後成為銳澤公司的負責人，每月支取人民幣 1.2萬元工資。而專家證人透露，被告的銀行帳戶在相關時段活動異常，被告的收入與存入銀行帳戶的數額相差甚遠。被告亦無法提供比特幣交易的任何信息，例如交易日期和時間、交易編號、付款人和接受者的錢包地址等。鍾官拒納其說法，認為被告收到如此龐大來歷不明的款項時，必然明白資金是受到污染的，終裁定他4項洗黑錢罪成。

37歲被告肖銳，案發時是Augustine Holdings Limited（AHL）東主，否認4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產、及1項使用虛假文書的副本罪。

洗黑錢罪指，肖銳於2014年3月26日至2023年11月2日期間，分別4度與父親肖军、林启、姚谦、及其他身分不詳的人，知道或有合理理由相信其渣打銀行、星展銀行及香港上海匯豐銀行有限公司銀行帳戶內的港幣約6407萬港元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

使用虛假文書的副本罪則指，肖於2013年1月28日在香港，知道或相信某些虛假文書為虛假文書，即一張日期為2013年1月14日的中國建設銀行股份有限公司存款證明書、及一頁日期為2010年1月2日的中國建設銀行股份有限公司存摺為虛假文書，而使用該等文書的副本。

案件編號：DCCC425/2025

法庭記者：黃巧兒