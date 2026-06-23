香港書展7.15起灣仔會展舉行 主題「文創傳承．旅悅人生」 設互動裝置測文旅風格

第36屆香港書展「文化沙龍」將於下月15至21日在灣仔會展舉行，並聯同香港運動消閒博覽及零食世界兩大展覽同期進行。貿發局今日（23日）公布，今年書展以「文創傳承．旅悅人生」為主題，期望鼓勵讀者通過閱讀，探索傳統文化在當代社會的傳承和創新。市民更可一票到訪三大展覽，享受閱讀、運動及零食選購的樂趣。

書展主題：「文創傳承．旅悅人生」

貿發局副總裁古靜敏表示，三大展覽有來自近30個國家及地區、超過770家展商參加。書展是每年出版商、作家、讀者和廣大市民熱切期待的閱讀文化盛事，今屆主題為「文創傳承．旅悅人生」，「旅遊用我們的五官體驗到不同地方的風土人情，而閱讀可以在紙上旅程，也可以穿越時空，細閱不同的地域和歷史文化」，期望鼓勵讀者通過閱讀，探索傳統文化在當代社會的傳承和創新，並通過文化和生態旅遊，深度體驗人文和自然的美，在旅途中豐富人生視野、滋養心靈。

「世界文藝廊」互動裝置測文旅風格

配合書展「文創傳承．旅悅人生」主題，「世界文藝廊」帶來「揭開文學心度遊」展覽，以「本地眼」和「世界眼」雙重視角貫穿四大體驗區。當中設有六組互動裝置，市民只要回答三條簡單問題，便能測出自己的文旅風格，例如是城市隨筆者、文學記錄者和尋跡研究員等9種風格，並會推介相應的書籍和香港深度遊的路線。

書展亦設有八大講座系列，包括「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閱讀」、「國際視野」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化及歷史」、「寫意生活」及「心靈勵志」，邀請世界各地的作者與讀者分享及交流。

設內地雲南主題展館

去年大受歡迎的「文創空間」今年將繼續舉行，福建展團、杭州展位及香港展商集古齋，將帶來當地非遺工藝、特色文創產品及IP精品等。中國內地出版展館今年集合49個內地出版單位，帶來約2萬冊精品圖書；並以雲南作主題省，以「同飲一江水，共讀萬卷書」為主題，展現雲南多元的民族文化、獨特的生態環境和獨具魅力的文旅資源，讓香港讀者在書香中走近雲南，感受「有一種叫雲南的生活」。賽馬會亦將設置主題展區，透過各項「寓學於樂」的互動體驗，啟發大眾建立健康積極的生活。

信和推「悅讀．幸運賞」 並助基層家庭觀展

每年書展大會均與不同機構合作，推廣閱讀文化。今年信和將首次於書展推出「悅讀．幸運賞」活動，鼓勵市民於書展發掘喜愛的書籍，享受閱讀樂趣，凡消費滿指定金額，即可參加活動並獲贈禮品。同時，信和亦會安排部分「社區客廳」的基層家庭參觀書展及挑選書籍，讓更多有需要的家庭共享閱讀的樂趣。香港中華出入口商會及教聯會繼續組織「我們一起悅讀的日子」，帶領基層學生參觀書展並資助購買讀物；新鴻基地產的「新地齊讀好書」亦會邀請基層家庭的同學到書展參觀及參與場內文化活動。

至於同期舉行的運動消閒博覽涵蓋多元運動體驗、健身產品及學遊活動，鼓勵市民培養健康生活習慣，親身感受運動與消閒結合的樂趣。其中香港遊樂場協會今年將新設「好動體能之塔」，讓市民率先挑戰不同難度的機關障礙；另有受本地市民歡迎的多個運動參展商，例如健身、匹克球及跑步。

此外，「零食世界」亦有近30個國家及地區、超過1,300款環球特色零食，既有本地產品如手工花生酥、大豆副產品DoDidDust豆脆，亦有創新及健康零食如凍乾夾糖、高蛋白脆片。

上屆89萬人次入場 冀今年突破去年人次

古靜敏表示，雖然上屆書展因颱風而暫停一天，但首四天市民踴躍參與，達89萬人次入場，期望今年可突破去年人次。問及今年若遇上惡劣天氣有何安排，她指去年的經驗，提早開放早上時段及延長下午時間各1小時，但有參展商反映提早開放早上時段幫助不大，故希望今年「天公做美」有好天氣。

她亦提醒，參展商需要遵守展會規則和香港法例，而場內銷售的書籍和展品不可以帶有淫褻、不雅和暴力成份，亦不可侵犯版權，以及不利國家安全。過去曾有參展商或書店被拒絕參展，她稱，任何活動在籌備期間均有機會參展商的申請是不被接納，並不評論個別個案，而書展不時提醒參展商需遵守參展商守則、展覽會規則及法例，亦無預先審查書商。

記者：何姵妤

攝影：何家豪